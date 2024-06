UBS stuft Rolls-Royce auf 'Buy' Die Schweizer Großbank UBS hat die Einstufung für Rolls-Royce mit einem Kursziel von 550 Pence auf "Buy" belassen. Analyst Ian Douglas-Pennant sieht in seinem am Freitag vorliegenden Kommentar zu den Mai-Daten gewisse Risiken für sein Jahresziel an …