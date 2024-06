HAMBURG (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Warburg Research hat die Einstufung für Stabilus mit einem Kursziel von 72 Euro auf "Buy" belassen. Dies schrieb Analyst Marc-Rene Tonn in seinem am Freitag vorliegenden Kommentar zur Telefonkonferenz im Nachgang der Prognosesenkung. Der Autozulieferer habe zusätzlichen Einblick gewährt in aktuelle Geschäftstrends. Es sei klar geworden, dass die gekappten Ziele aus kurzfristigen Nachfrageproblem resultierten./ag/misVeröffentlichung der Original-Studie: 14.06.2024 / 08:15 / MESZErstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / MESZHinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Die Stabilus Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -0,11 % und einem Kurs von 46,90EUR auf Tradegate (14. Juni 2024, 10:48 Uhr) gehandelt.