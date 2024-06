"Jedes Mal, wenn wir uns zwischen 71.500 und 72.500 US-Dollar bewegt haben, wurden wir immer wieder abgewiesen." Es gebe "einige deutliche Hinweise", die Anleger ignorieren würden – viele wären nicht auf die "große Abwärtsspirale" vorbereitet, in die Bitcoin innerhalb der nächsten zwei Wochen stürzen könnte. Der Zusammenbruch stehe "unmittelbar bevor".

Ein zentrales Warnsignal, das Merten in einem kürzlich veröffentlichten Video auf YouTube hervorhebt, ist das Scheitern von Bitcoin , ein kritisches Widerstandsniveau von 71.500 bis 72.500 US-Dollar zu überwinden. Bei jedem Versuch, diese Marke zu durchbrechen, wurde Bitcoin konsequent abgewiesen. Dies deute darauf hin, dass bereits unterhalb des Allzeithochs ein erheblicher Verkaufsdruck besteht. Die Stagnation des Bitcoin-Preises in einem engen Bereich seit drei Monaten sorge laut Merten für zusätzliche Bedenken.

Nachdem Bitcoin im Jahr 2021 ein Allzeithoch von rund 69.000 US-Dollar erreicht hatte, hat sich der Preis in diesem Bereich stabilisiert. Diese Seitwärtsbewegung deutet darauf hin, dass große Marktteilnehmer, auch bekannt als "Wale", möglicherweise ihre Bestände zu höheren Preisen abstoßen. Derzeit wird Bitcoin zu einem Preis von knapp 67.000 US-Dollar gehandelt, was in Anbetracht der geäußerten Bedenken ein wichtiges Niveau darstellt.

Allerdings sieht nicht jeder in dieser Situation eine Gefahr für den Bull-Run. Der bekannte On-Chain-Analyst Willy Woo relativiert in einer Prognose: Gegenwärtig durchlaufe Bitcoin lediglich eine "seltene Miner-Kapitulation" – mehr sei die aktuelle Korrektur nicht.

Woo erklärt, dass Bitcoin-Miner, die seit dem Halving im April nicht mehr profitabel arbeiten können, einen Teil ihrer Bitcoins abstoßen, um laufende Kosten zu decken. Dies führe zu weiterem Verkaufsdruck, allerdings ist Woo überzeugt: "Danach erholt sich der Preis."

