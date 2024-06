Eurozone Überschuss in der Handelsbilanz legt weiter zu Der Überschuss in der Handelsbilanz der Eurozone ist im April weiter gestiegen. Saisonbereinigt ergab sich ein Plus von 19,4 Milliarden Euro, wie das Statistikamt Eurostat am Freitag in Luxemburg mitteilte. Im März war ein Überschuss von 17,2 …