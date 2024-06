Düsseldorf (ots) - Mit einem Umsatzwachstum von 13 Prozent übertrifft

easyApotheke den deutschen stationären Apothekenmarkt, der laut IQVIA Marktdaten

um 2 Prozent wuchs. Das gab die Apothekengruppe für das Jahr 2023 bekannt.



Das Konzept der easyApotheken hat mit dem großen Freiwahl-Bereich zum

selbstbestimmten Einkaufen und der gut sortierten Sichtwahl ein

Alleinstellungsmerkmal im deutschen Apothekenmarkt. Im Vergleich zum Markt, der

laut den neuesten Daten des Apothekenpanels von Insight Health darum kämpft, den

OTC-Bereich stabil zu halten, verzeichneten easyApotheken ein stark positives

Wachstum. Während im gesamten stationären Markt Non-RX-Produkte nur 15 Prozent

ausmachten, erwirtschafteten easyApotheken mit 42 Prozent Non-RX- und 58 Prozent

RX-Anteil einen Gesamtumsatz von rund 500 Millionen Euro. Der RX-Umsatz legte um

15 Prozent zum Vorjahr zu, gegenüber 3 Prozent im Gesamtmarkt. Im Non-RX-

Segment verzeichneten easyApotheken ein Umsatzplus von 13 Prozent, welches um 15

Prozentpunkte über dem Gesamtmarkt liegt.





Lars Horstmann, Vorstandsvorsitzender der easyApotheke (Holding) AG, sieht denErfolg als Ergebnis der frequenzstarken Standortlagen sowie der synergetischenVerknüpfung von analogen und digitalen Kanälen. "Den Digitalisierungsprozesstreiben wir gezielt voran", so Horstmann. Das Omnichannel-Konzept setze dieVorteile der Digitalisierung konsequent zur Stärkung der Vor-Ort-Apotheke ein.Gleichzeitig entwickelt das Unternehmen kontinuierlich dasOnline-Einkaufserlebnis durch Services wie Click&Collect, Onlinezahlung undWarenverfügbarkeits-Check weiter.Dank der marktführenden Social-Media-Präsenz sind easyApotheken jederzeit auchdigital ganz nah am Kunden. Die easyApp erreichte über 10.000 Downloads in denersten 6 Monaten und die Anzahl der Fans und Follower der easyApotheken stieg um8,5 Prozent gegenüber dem Vorjahr.Mit über 250 Kanälen wurden 2023 über 25 Millionen Nutzer in den Sozialen Medienerreicht."Wir wollen die Wachstumschancen des E-Rezeptes für die Vor-Ort-Apotheken mitunserem zukunftsfähigen Apotheken-Konzept voll ausschöpfen", bekräftigtHorstmann.Mit diesen Fortschritten zeigt easyApotheke, dass sie nicht nur im gegenwärtigenMarkt wächst, sondern sich auch auf zukünftige Entwicklungen vorbereitet, umihre Marktposition zu sichern und auszubauen.Bereits im ersten Quartal 2024 verzeichnet easyApotheke ein signifikantesRX-Wachstum von 19 Prozent, was sie als großen Gewinner des E-Rezeptesetabliert.Pressekontakt:schönknecht : kommunikationgesellschaft für public relations und marketing mbHAxel Schüler-Bredt | Stadtdeich 3 | 20097 HamburgTel: +49 40-30 38 26 70 | E-Mail:mailto:a.schueler-bredt@schoenknecht-kommunikation.dehttps://schoenknecht-kommunikation.de/Weiteres Material: http://presseportal.de/pm/65347/5801253OTS: easyApotheke (Holding) AG