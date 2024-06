Dubaï-Émirats arabes unis (ots) - - Un million de personnes seront formées à

Dubaï devient de plus en plus un centre mondial de l'intelligence artificielle.À cette fin, la métropole d'après-demain sur le Golfe s'est engagée à former unmillion de personnes à l'IA au cours des trois prochaines années. Il s'agit dupremier programme de ce type au monde."Nous voulons être la ville la plus prête pour l'avenir et continuer à nouspréparer à l'ère de l'IA en développant une expertise et des compétences quisoutiennent les changements technologiques mondiaux et placent Dubaï à la pointede l'innovation", a déclaré le président du conseil d'administration de la DubaiFuture Foundation (DFF), le prince héritier Sheikh Hamdan bin Mohammed binRashid Al Maktoum, lors du lancement de l'initiative "One Million AI Prompters"(un million de personnes formées à l'IA) à Dubaï. La DFF supervise le programmede stimulation de l'IA.Les Émirats arabes unis, dont Dubaï est l'émirat le plus important avec AbouDhabi, se préparent à l'ère de l'après-pétrole et veulent passer du statutd'État pétrolier à celui de puissance de l'IA. D'ici 2031, 40 % du produitintérieur brut devrait être généré par l'intelligence artificielle. À cette fin,les Émirats arabes unis investissent des milliards, ont nommé le premierministre d'État au monde chargé de l'IA, attirent des scientifiques dans leGolfe et apportent un soutien massif aux start-ups.L'ingénierie rapide de l'IA est essentielle pour tirer le meilleur parti de l'IAgénérative. Elle implique de comprendre les capacités, les limites et lesnuances des modèles d'IA et devrait être l'une des compétences les plusimportantes sur le futur lieu de travail."L'initiative " One Million AI Prompters", la première du genre, préparel'expertise et les compétences en matière d'ingénierie de l'IA, qui consiste àélaborer des instructions précises et efficaces pour que les systèmes d'IAatteignent les résultats souhaités dans diverses tâches, allant de la créationde contenu créatif à la résolution de défis complexes." Nous voulons montrer aux gens qu'il existe un large éventail de casd'utilisation. Que vous soyez technicien ou non, vous pouvez utiliser ces outils", a déclaré Omar Al Olama, ministre d'État des Émirats arabes unis chargé del'IA, de l'économie numérique et des applications de travail à distance. Il a