Dubai sta diventando sempre più un centro globale per l'intelligenzaartificiale. A tal fine, la metropoli sul Golfo del domani si è impegnata aformare un milione di persone nell'IA nei prossimi tre anni. Si tratta del primoprogramma del genere al mondo."Vogliamo essere la città più pronta per il futuro e continuare a prepararci perl'era dell'IA, sviluppando competenze e abilità che supportino il cambiamentotecnologico globale e pongano Dubai all'avanguardia dell'innovazione", hadichiarato il presidente della Dubai Future Foundation (DFF), il principeereditario Sheikh Hamdan bin Mohammed bin Rashid Al Maktoum, in occasione dellancio dell'iniziativa "One Million AI Prompters" a Dubai. La DFF supervisionail programma d'intelligenza artificiale generativa.Gli Emirati Arabi Uniti, di cui Dubai è il più grande emirato insieme ad AbuDhabi, si stanno preparando per l'era post-petrolifera e vogliono passare daStato petrolifero a potenza dell'intelligenza artificiale. Entro il 2031, il 40%del prodotto interno lordo dovrebbe essere generato dall'IA. A tal fine, gliEmirati Arabi Uniti, che stanno investendo miliardi, hanno nominato il primoministro di Stato al mondo per l'IA e allo stesso tempo stanno attirandoscienziati nel Golfo e fornendo un sostegno massiccio alle start-up.Una rapida ingegnerizzazione dell'IA è fondamentale per ottenere il massimodall'IA generativa. Questa disciplina implica la comprensione delle capacità,dei limiti e delle sfumature dei modelli di IA e si prevede che sarà una dellecompetenze più importanti nel futuro ambiente lavorativo."L'iniziativa One Million AI Prompters", la prima nel suo genere, sta preparandole competenze e le abilità necessarie nell'ingegneria dell'intelligenzaartificiale, che prevede lo sviluppo di istruzioni precise ed efficaci per isistemi di intelligenza artificiale affinché raggiungano i risultati desideratiin una varietà di situazioni, dalla creazione di contenuti creativi allarisoluzione di sfide complesse"."Vogliamo mostrare alle persone che esiste un'ampia gamma di casi d'uso. Chesiate degli esperti o meno, potete usare questi strumenti", ha dichiarato OmarAl Olama, Ministro di Stato degli Emirati Arabi Uniti per l'IA, l'economiadigitale e il remote working. Ha inoltre sottolineato l'importanza di svilupparecompetenze pratiche in materia d'ingegneria generativa, poiché sono fondamentali