Dubai, VAE (ots) - - Eine Million Menschen werden innerhalb von drei Jahren mit

KI geschult



- Bis 2031 sollen 40 % des BIP mit KI erwirtschaftet werden



- Globale Giganten wie Microsoft, Google und IBM sind am Start





Dubai wird immer mehr zu einem globalen Zentrum für künstliche Intelligenz. Zudiesem Zweck hat sich die Übermorgen-Metropole am Golf verpflichtet, in dennächsten drei Jahren eine Million Menschen in KI-Anleitungen auszubilden. Es istdas weltweit erste Programm dieser Art."Wir wollen die zukunftsfähigste Stadt sein und uns weiter auf das Zeitalter derKI vorbereiten, indem wir Fachwissen und Fähigkeiten entwickeln, die denglobalen technologischen Wandel unterstützen und Dubai an die Spitze derInnovation stellen", sagte der Vorsitzende des Kuratoriums der Dubai FutureFoundation (DFF), Kronprinz Scheich Hamdan bin Mohammed bin Rashid Al Maktoum,beim Start der Initiative "One Million AI Prompters" in Dubai. Die DFF leitetdas KI-Prompter-Programm.Die Vereinigten Arabischen Emirate, in denen Dubai neben Abu Dhabi daswichtigste Emirat ist, bereiten sich auf die Zeit nach dem Öl vor und wollensich von einem Ölstaat zu einer KI-Macht entwickeln. Bis 2031 sollen 40 Prozentdes Bruttoinlandsprodukts mit künstlicher Intelligenz erwirtschaftet werden. Zudiesem Zweck investieren die VAE Milliarden, haben den weltweit erstenStaatsminister für KI ernannt, locken Wissenschaftler an den Golf undunterstützen Start-ups massiv.KI-Prompt-Engineering ist entscheidend, um das Beste aus der generativen KIherauszuholen. Es geht darum, die Fähigkeiten, Grenzen und Nuancen vonKI-Modellen zu verstehen, und es wird vorausgesagt, dass dies eine derwichtigsten Fähigkeiten für den zukünftigen Arbeitsplatz sein wird."One Million AI Prompters" ist die erste Prompt-Engineering-Initiative ihrerArt, die Fachwissen und Kompetenzen im Bereich KI-Prompt-Engineering vermittelt.Dabei geht es um die Erstellung präziser und effektiver Anweisungen fürKI-Systeme, um die gewünschten Ergebnisse bei verschiedenen Aufgaben zuerzielen, die von der Erstellung kreativer Inhalte bis zur Lösung komplexerHerausforderungen reichen."Wir wollen den Menschen zeigen, dass es ein ganzes Spektrum vonAnwendungsfällen gibt. Egal, ob man technisch versiert ist oder nicht, man kanndiese Tools nutzen", sagte Omar Al Olama, Staatsminister für KI, digitaleWirtschaft und Remote Work Applications in den VAE. Er betonte auch dieBedeutung der Entwicklung praktischer, zeitnaher technischer Fähigkeiten, dadiese für die Arbeitskräfte von morgen und für die Verbesserung der