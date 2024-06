Seit 1999 widmet sich das Beratungsunternehmen Boston Consulting Group (BCG) in der "Value-Creators"-Studie jedes Jahr, der Frage, welche Aktien für Investoren besonders lukrativ sind. Hierzu ermittelt BCG weltweit die besten Aktien von großen Konzernen weltweit, die in den vergangenen 5 Jahren die höchsten Erträge an der Börse brachten. Interessanterweise sind in den Top-15-Positionen nur zwei der "Glorreichen Sieben" – Amazon, Apple, Alphabet, Meta, Microsoft, Nvidia und Tesla – im diesjährigen Ranking der "Wertschöpfer" vertreten.

Zwar gilt an der Börse der Blick in den Rückspiegel als nicht zuverlässig, wenn es um die Vorhersage künftiger Entwicklungen von Investitionen geht. Dennoch macht es Sinn, sich genau anzusehen, welche Unternehmen Investoren die höchsten Erträge beschert haben und wie diese zustande kamen. So lassen sich häufig Muster oder Erfolgsrezepte ausmachen, die zeigen, was Unternehmen an der Börse so erfolgreich macht. "Was sich immer wieder bestätigt, ist, dass es bei all den vielen Einflussfaktoren und Diskussionen an den Kapitalmärkten am Ende des Tages auf die Fundamentaldaten ankommt. Und ­dazu reicht es nicht, wenn ein Unternehmen einfach nur ein gutes Produkt hat. Es muss es auch in ausreichender Menge zu einem konkurrenzfähigen Preis zuverlässig liefern können", erklärt dazu Axel Roos Senior Partner bei BCG. "Unternehmen, die gezielt in boomenden Branchen aktiv sind, haben einen Vorteil", sagt der Experte.

In der Value-Creators-Studie werden ausgehend von rund 60.000 Unternehmen jene gelistet, die Anlegern in den vergangenen fünf Jahren die höchste Gesamtrendite aus Kurssteigerungen und Ausschüttungen (Total Shareholder Return; kurz: TSR) beschert haben. Um in die Studie aufgenommen zu werden, müssen die Unternehmen mindestens fünf Jahre an der Börse notiert sein und einen Streubesitz von mindestens 20 Prozent aufweisen. Analysiert wurde der Zeitraum vom 1. Januar 2019 bis 31. Dezember 2023.

Im Mittelpunkt der Studie stehen die großen Blue Chips. Dabei analysieren die BCG-Experten auch, was hinter dem Erfolg der Siegeraktien steckt: "Lag es am Umsatzwachstum? Konnten die Margen gesteigert werden? Wie sieht es mit der Verschuldung aus?" Um zu berechnen, wie hoch die Aktien an der Börse bewertet werden, wird der Unternehmenswert ins Verhältnis zum operativen Ergebnis gesetzt. Daraus lässt sich ablesen, ob die Aktionäre dem Unternehmen einen Vertrauensvorschuss geben, den es in Zukunft durch steigende Gewinne rechtfertigen muss. Sollten sich diese nicht einstellen, besteht die Gefahr von Kursverlusten.

US-Konzerne dominieren – Europäer in Unterzahl

Auf Länderebene dominieren 2023 ganz klar – wie bereits in den vergangenen Jahren – Unternehmen aus Nordamerika. Unter den Top-15-Positionen sind allein 10 Konzerne aus den USA. Unternehmen aus Europa sind dagegen unterrepräsentiert: Lediglich 2 Europäer, nämlich die PDD Holding und ASML, sind in den 15 Spitzenpositionen vertreten. Auf Sektorenebene haben Unternehmen aus der Technologiebranche die Nase vorn.

Hier die Top 15 der Welt:

Platz 15: ASML (ISIN NL0010273215)

ASML mit Sitz in Veldhofen, in den Niederlanden, ist der weltweit größte Anbieter von Lithographie-Anlagen für die Halbleiterindustrie.

Gesamtertrag (TSR) über 5 Jahre: 39 Prozent pro Jahr

Branche: Technologie

Umsatzwachstum: 20 Prozent

Steigerung der Marge (Ebitda): 4 Prozent

Platz 14: Applied Materials (ISIN US0382221051)

Applied Materials ist ein Hersteller von Anlagen für die Halbleiterindustrie mit Sitz in Santa Clara, Kalifornien, USA, und ist seit 1972 börsennotiert.

Gesamtertrag (TSR) über 5 Jahre: 39 Prozent pro Jahr

Branche: Technologie

Umsatzwachstum: 9 Prozent

Steigerung der Marge (Ebitda): 0 Prozent

Platz 13: Blackstone (ISIN US09260D1072)

Blackstone mit Sitz in New York, USA, ist die mit Abstand größte Private-Equity-Firma der Welt.

Gesamtertrag (TSR) über 5 Jahre: 40 Prozent pro Jahr

Branche: Finanzen

Umsatzwachstum: keine Angaben

Steigerung der Marge (Ebitda): keine Angaben

Platz 12: Mercado Libre (ISIN US58733R1023)

Das E-Commerce-Unternehmen Mercado Libre wurde 1999 als Online-Auktionsplattform in Argentinien gegründet und hat seinen Hauptsitz in Montevideo in Paraguay.

Gesamtertrag (TSR) über 5 Jahre: 40 Prozent pro Jahr

Branche: Einzelhandel

Umsatzwachstum: 59 Prozent

Steigerung der Marge (Ebitda): keine Angaben

Platz 11: Eli Lilly (ISIN US5324571083)

Eli Lilly mit Sitz in Indianapolis, USA, ist mit weltweit über 33.000 Mitarbeitern und Produktionsstätten in 13 Ländern einer der größten Pharmariesen der Welt.

Gesamtertrag (TSR) über 5 Jahre: 40 Prozent pro Jahr

Branche: Pharma

Umsatzwachstum: 7 Prozent

Steigerung der Marge (Ebitda): 3 Prozent

Platz 10: Shopify (ISIN CA82509L1076)

Shopify ist ein Software- und IT-Unternehmen, mit Sitz in Ottawa, Kanada. Mit der Software von Shopify können kleine und mittelständische Händler und mittlerweile auch Konzerne Online-Shops erstellen und die Logistik auslagern.

Gesamtertrag (TSR) über 5 Jahre: 41 Prozent pro Jahr

Branche: Software und IT

Umsatzwachstum: 46 Prozent

Steigerung der Marge (Ebitda): keine Angaben

Platz 9: Synopsys (ISIN US8716071076)

Synopsis ist ein Technologie-Unternehmen im Bereich Halbleiter-Design-Software und hat seinen Hauptsitz in Sunnyvale, Kalifornien, USA.

Gesamtertrag (TSR) über 5 Jahre: 44 Prozent pro Jahr

Branche: Software und IT

Umsatzwachstum: 13 Prozent

Steigerung der Marge (Ebitda): 11 Prozent

Platz 8: Lam Research (ISIN US5128071082)

Lam Research aus Fremont, Kalifornien, USA, ist einer der führenden Hersteller und Anbieter von verfahrenstechnischen Geräten und Anlagen für die Halbleiterindustrie.

Gesamtertrag (TSR) über 5 Jahre: 44 Prozent pro Jahr

Branche: Technologie

Umsatzwachstum: 6 Prozent

Steigerung der Marge (Ebitda): 0 Prozent

Platz 7: Cadence Design Systems (ISIN US1273871087)

Das Unternehmen aus Kalifornien gehört zu den größten Anbietern von EDA-Software weltweit. Firmensitz von Cadence Design Systems ist Indien, der Hauptsitz in San José, USA.

Gesamtertrag (TSR) über 5 Jahre: 44 Prozent pro Jahr

Branche: Technologie

Umsatzwachstum: 14 Prozent

Steigerung der Marge (Ebitda): 9 Prozent

Platz 6: PDD Holding (ISIN US7223041028)

Die PDD Holding (Pinduoduo) hat ihrem Hauptsitz Dublin, Irland. Die chinesische E-Commerce-Plattform wurde im September 2015 von Colin Huang unter dem Namen Shanghai Dream Information Technology gegründet.

Gesamtertrag (TSR) über 5 Jahre: 46 Prozent pro Jahr

Branche: Technologie

Umsatzwachstum: 80 Prozent

Steigerung der Marge (Ebitda): keine Angaben

Platz 5: Tokyo Electron (ISIN JP3571400005)

Das japanische Unternehmen mit Hauptsitz in Tokio, Japan, und Niederlassungen in den USA und Europa, stellt Maschinen für die Halbleiterindustrie und die Fertigung von Flachbildschirmen her.

Gesamtertrag (TSR) über 5 Jahre: 48 Prozent pro Jahr

Branche: Technologie

Umsatzwachstum: 7 Prozent

Steigerung der Marge (Ebitda): 1 Prozent

Platz 4: KLA (ISIN US4824801009)

Das Unternehmen KLA mit Sitz in Milpitas, USA, stellt Geräte zur Waferinspektion und Halbleiter-Produktionsüberwachung her.

Gesamtertrag (TSR) über 5 Jahre: 48 Prozent pro Jahr

Branche: Technologie

Umsatzwachstum: 18 Prozent

Steigerung der Marge (Ebitda): 0 Prozent

Platz 3: Advanced Micro Devices (ISIN US0079031078)

Der Halbleiterkonzern mit Sitz in Santa Clara, USA, lässt derzeit alle seine Chips in Taiwan fertigen, vor allem bei TSMC.

Gesamtertrag (TSR) über 5 Jahre: 51 Prozent pro Jahr

Branche: Technologie

Umsatzwachstum: 28 Prozent

Steigerung der Marge (Ebitda): 22 Prozent

Platz 2: Tesla (ISIN US88160R1014)

In den USA ist Tesla mit Sitz in Austin, Texas, unangefochtener Marktführer in Sachen Ladetechnologie und Ladeinfrastruktur für Elektroautos.

Gesamtertrag (TSR) über 5 Jahre: 62 Prozent pro Jahr

Branchen: Elektrofahrzeugen, Solarenergiesysteme und Energiespeicherlösungen

Umsatzwachstum: 35 Prozent

Steigerung der Marge (Ebitda): 14 Prozent

Platz 1: Nvidia (ISIN US67066G1040)

Die Aktien des Grafikprozessor-Herstellers haben in diesem Jahr eine beeindruckende Rallye hingelegt, angetrieben vom wachsenden Hype um künstliche Intelligenz. Hauptsitz des Konzerns ist in Santa Clara im Silicon Valley, USA.

Gesamtertrag (TSR) über 5 Jahre: 72 Prozent pro Jahr

Branche: Technologie

Umsatzwachstum: 29 Prozent

Steigerung der Marge (Ebitda): 6 Prozent

Autor: SmartTrade Daily

