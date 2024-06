Seite 2 ► Seite 1 von 2

Windorf (ots) - Ein selbstbestimmtes Leben in finanzieller Freiheit - fürWerbetexter ist das ein realistisches Ziel. Doch der Einstieg in den Beruf willgut überlegt sein, denn er erfordert neben einer Leidenschaft für das Schreibenauch unternehmerisches Know-how. Wie gelingt der Sprung in die Selbstständigkeitmit einem Copywriting Business und mit welcher Strategie sichert sich derangehende Werbetexter den langfristigen Erfolg?Viele Angestellte, die sich jeden Tag durch den Berufsverkehr ins Büro quälen,träumen von einer Tätigkeit, die ihnen neben einem größeren finanziellenSpielraum auch örtliche und zeitliche Unabhängigkeit bietet. Ein eigenesBusiness als Copywriter ermöglicht all das, weil das Notebook an jedem Ort derWelt stehen kann, sich die Arbeit flexibel gestalten lässt und die Aufträgeobendrein noch gut bezahlt werden. Doch wer sich Hals über Kopf in dieSelbstständigkeit als Werbetexter stürzt, startet in der Regel mit einemdeutlich höheren Risiko. "Für gutes Copywriting sind natürlich bestimmteKenntnisse gefragt, doch mit der benötigten Motivation kann das im Grunde jederin wenigen Monaten erlernen", sagen Michael und Lobna Schafhauser, dieGeschäftsführer der Schafhauser & Schafhauser Consulting GmbH. "Häufig scheiternEinsteiger in den Beruf allerdings trotz ihres fachlichen Wissens, weil sie zuviel auf einmal wollen. Sie kündigen ihren Job, obwohl sie bisher lediglich zweiAufträge hatten, und erzeugen damit einen Druck, der ihnen den Geschäftsaufbauunnötig erschwert.""Ein Copywriting Business erfordert wie jede andere Selbstständigkeit einsolides Fundament und das lässt sich nicht in wenigen Wochen realisieren", fügenMichael und Lobna Schafhauser hinzu. "Gefragt ist vielmehr ein entspanntes undplanvolles Vorgehen." Wie der Geschäftsaufbau reibungslos funktioniert, bringendie beiden Copywriting-Experten angehenden Werbetextern mit einer Ausbildungbei, die neben fachlichem Wissen auch Themen wie Marketing und Kundengewinnungumfasst. Michael und Lobna Schafhauser sind seit über sieben Jahren alsCopywriter tätig und haben mit der Schafhauser & Schafhauser Consulting GmbHmehr als 700 Einsteiger auf die richtige Spur gebracht. Im Folgenden erklärensie, warum ein nebenberuflicher Start die besten Erfolgsaussichten hat.Copywriter: Vom nebenberuflichen Start zum etablierten GeschäftMit dem Schreiben von Werbetexten wird niemand über Nacht reich, weil dasGeschäft eine sorgfältige Positionierung und den Aufbau langfristigerKundenbeziehungen erfordert. Daher ist ein nebenberuflicher Startempfehlenswert, da er dem Einsteiger finanzielle Sicherheit gibt und einen