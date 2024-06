Seite 2 ► Seite 1 von 2

Zwickau (ots) - Die Relevanz von Nachhaltigkeit wächst stetig - eineEntwicklung, die immer mehr Unternehmen betrifft. Warum sie Nachhaltigkeit nichtals lästige Verpflichtung betrachten sollten, weiß Robert Eckhold, derGeschäftsführer der Hofmann Metall GmbH: Mit seinem Unternehmen setzt er sichaktiv für die umweltfreundliche Entsorgung von Metallabfällen ein. Zudem sorgter für eine Weiterverarbeitung der Rohstoffe, indem er sie an Stahlwerke sowiean Gießereien weiterverkauft - und dadurch einen Beitrag zur Kreislaufwirtschaftleistet. Wie Unternehmen nachhaltiger werden, erfahren Sie im Folgenden.In der modernen Geschäftswelt entwickeln sich die Anforderungen an Unternehmenständig weiter. Nachhaltigkeit ist in diesem Kontext zu einem Schlüsselelementgeworden, bei dem es sich um weit mehr handelt als nur um einen Trend oder eineMarketingstrategie. Nicht nur bietet sie Unternehmen die Möglichkeit, ihreethische Verantwortung zu zeigen - sie bringt auch erhebliche wirtschaftlicheVorteile mit sich. So kann die Integration von Nachhaltigkeitsprinzipien zumBeispiel die Kundenbindung stärken und dadurch zu größerem wirtschaftlichemErfolg führen. "Nachhaltigkeit ist zu einer Frage geworden, die immer mehrUnternehmen beschäftigt", verrät Robert Eckhold, Geschäftsführer der HofmannMetall GmbH. "Bloße Versprechungen reichen heutzutage nicht mehr aus. Es ist ander Zeit, dass Unternehmen ihren Worten auch Taten folgen lassen.""Was früher als Thema für Idealisten galt, wird heutzutage auf höchster Ebene inseiner Brisanz erkannt", fährt der Experte fort. "Die Vorschriften im BereichNachhaltigkeit haben sich in den letzten Jahren stetig verschärft - eineEntwicklung, die Unternehmen vor weitreichende Anforderungen stellt. Doch esgibt noch weitere Gründe für Unternehmen, sich verstärkt auf Nachhaltigkeit zukonzentrieren." Robert Eckhold weiß, wovon er spricht: Die Hofmann Metall GmbHverhilft Privatpersonen und Industriebetrieben seit mehr als drei Jahrzehnten zumehr Nachhaltigkeit. Dabei setzt der Schrotthändler auf neueste Maschinen undinnovative Praktiken, um Metallabfälle mühelos und umweltfreundlich zuentsorgen. Das Unternehmen ist nach ISO 9001:2015 und ISO 14001:2015zertifiziert. Mit seinen fünf Standorten, drei Kleinannahmestellen undzahlreichen Direktpartnern bedienen Robert Eckhold und sein Team Kunden inThüringen, Sachsen, Sachsen-Anhalt, Brandenburg, Berlin und Polen. Diezurückgewonnenen Ressourcen werden anschließend an metallverarbeitende Betriebe