LONDON (dpa-AFX) - Die Konservative Partei des britischen Premierministers Rishi Sunak steuert bei der Parlamentswahl am 4. Juli nach Erkenntnissen von Meinungsforschern auf eine verheerende Niederlage zu. Schon seit Langem liegt die sozialdemokratische Labour-Partei mit rund 20 Punkten in Führung. Nun wurden die Konservativen in einer YouGov-Umfrage für die Zeitung "Times" erstmals von der rechtspopulistischen Partei Reform UK auf den dritten Platz verdrängt.

"Die Tories implodieren, wir sind nun die Opposition", sagte Reform-Chef Nigel Farage, der den Brexit maßgeblich vorangetrieben hatte.