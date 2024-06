Magdeburg (ots) - Der Kauf einer Immobilie ist eine Investition in die Zukunft.

Dabei macht es einen erheblichen Unterschied, ob sie selbstgenutzt oder

vermietet wird. Die Immobilienexperten Severin Welb und Tilman Jäger, Gründer

und Geschäftsführer der Vermieten mit Konzept GmbH, haben im Folgenden verraten,

wo die entscheidenden Unterschiede zwischen dem Eigenheim und der Kapitalanlage

liegen und warum das Eigenheim auf Dauer nicht rentabel ist.



Wer eine Immobilie besitzt, hat alles richtig gemacht - da sind sich die

Experten einig. Während die meisten Menschen in diesem Zusammenhang daran

denken, sich ein schönes Eigenheim zu kaufen, das sie bestenfalls bis zur Rente

abbezahlt haben, um dann mietfrei den Ruhestand zu genießen, verfolgen

Kapitalanleger andere Pläne: Mit dem Kauf vermieteter Immobilien legen sie den

Grundstein für ihren langfristigen Vermögensaufbau. Doch welcher Weg ist der

richtige? Immobilienexperte Severin Welb ist sich sicher: "Wer zunächst in ein

Eigenheim investiert, bekommt nicht nur eine Anlage, die auf Dauer nicht

rentabel ist, sondern verbaut sich in den meisten Fällen auch die Chance auf

zusätzliche Immobilien als Kapitalanlage."







verrät er weiter. "Es gibt daher eine Reihe von Gründen, die für die Investition

in Immobilien als Kapitalanlage für den langfristigen Aufbau von Vermögen

sprechen." Gemeinsam mit seinem Geschäftspartner Tilman Jäger hat Severin Welb

die Vermieten mit Konzept GmbH gegründet, um die sicheren und attraktiven

Kapitalanlagen noch mehr Menschen zugänglich zu machen. Denn anders als Makler

verkaufen die Experten nicht nur Immobilien, sondern ein ganzes Konzept, das

ihren Kunden alle Schritte, von der Objektakquise über den Kauf bis hin zur

anschließenden Vermietung und Verwaltung der Wohneinheiten, abnimmt. Das macht

lukrative Immobilieninvestments auch für Menschen ohne Marktkenntnisse und

Zeitaufwand zugänglich. Welche entscheidenden Unterschiede zwischen dem

Eigenheim und der Kapitalanlage liegen, hat Severin Welb im Folgenden

zusammengefasst.



1. Steuern



Wer einen Kredit für sein Eigenheim abbezahlt, zahlt nicht nur mehrere

zehntausend Euro an Zinsen im Jahr, sondern ist auch nicht dazu berechtigt,

entstehende Kosten in der Steuerklärung geltend zu machen. Das heißt, sowohl die

Zinsen als auch Kosten für Wartung, Instandhaltung, Reparatur oder Sanierung der

Immobilie müssen zu einhundert Prozent vom bereits versteuerten Nettoeinkommen

gezahlt werden. Bei Immobilien als Kapitalanlage sieht das anders aus: Sämtliche

Kosten für Zinsen, Wartung, Reparaturen, Instandhaltung und Abnutzung des Seite 2 ► Seite 1 von 2



"Während ein Eigenheim Geld kostet, erwirtschaftet die Kapitalanlage Geld",verrät er weiter. "Es gibt daher eine Reihe von Gründen, die für die Investitionin Immobilien als Kapitalanlage für den langfristigen Aufbau von Vermögensprechen." Gemeinsam mit seinem Geschäftspartner Tilman Jäger hat Severin Welbdie Vermieten mit Konzept GmbH gegründet, um die sicheren und attraktivenKapitalanlagen noch mehr Menschen zugänglich zu machen. Denn anders als Maklerverkaufen die Experten nicht nur Immobilien, sondern ein ganzes Konzept, dasihren Kunden alle Schritte, von der Objektakquise über den Kauf bis hin zuranschließenden Vermietung und Verwaltung der Wohneinheiten, abnimmt. Das machtlukrative Immobilieninvestments auch für Menschen ohne Marktkenntnisse undZeitaufwand zugänglich. Welche entscheidenden Unterschiede zwischen demEigenheim und der Kapitalanlage liegen, hat Severin Welb im Folgendenzusammengefasst.1. SteuernWer einen Kredit für sein Eigenheim abbezahlt, zahlt nicht nur mehrerezehntausend Euro an Zinsen im Jahr, sondern ist auch nicht dazu berechtigt,entstehende Kosten in der Steuerklärung geltend zu machen. Das heißt, sowohl dieZinsen als auch Kosten für Wartung, Instandhaltung, Reparatur oder Sanierung derImmobilie müssen zu einhundert Prozent vom bereits versteuerten Nettoeinkommengezahlt werden. Bei Immobilien als Kapitalanlage sieht das anders aus: SämtlicheKosten für Zinsen, Wartung, Reparaturen, Instandhaltung und Abnutzung des