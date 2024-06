Kontron startet Aktienrückkaufprogramm von bis zu 10 Millionen Euro Der österreichische Technologiekonzern Kontron will eigene Aktien im Wert von bis zu 10 Millionen Euro zurückkaufen. Ab Juli sollen bis zu 434 000 eigene Aktien zu maximal 23 Euro das Stück erworben werden, wie das Unternehmen am Freitag in Linz …