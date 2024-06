Eschborn (ots) - Randstad wird zum AZAV-zertifizierten Bildungsträger und

erweitert durch eine Kooperation mit dem Institut für Berufliche Bildung (IBB)

sein Bildungsangebot um mehr als 500 Maßnahmen.



Ab sofort erweitert Randstad das Bildungsangebot der Randstad Akademie durch

eine Kooperation mit dem Institut für Berufliche Bildung (IBB). Über Viona, die

Online-Weiterbildungsakademie des IBB, stehen mehr als 500 berufsbezogene

Schulungen aus unterschiedlichen Branchen und Fachbereichen zur Auswahl. Das

Angebot reicht von kaufmännischen und gewerblich-technischen Schulungen über

Grafikdesign und Management bis hin zu Themen aus Medizin, Pflege, Energie und

Umwelt, darunter auch berufsbegleitende Fortbildungen und Vorbereitungskurse auf

anerkannte Bildungsabschlüsse wie beispielsweise Fachwirte.





Seite 2 ► Seite 1 von 2

Die Viona-Kurse richten sich an Personen, die sich beruflich weiterentwickelnoder umorientieren möchten, sowie an Arbeitssuchende, die über eineWeiterbildung ihre Chancen auf einen erfolgreichen Wiedereinstieg in den Berufoptimieren. Alle Kurse sind AZAV-zertifiziert und damit über Bildungsgutscheineder Bundesagentur für Arbeit und der Jobcenter finanzierbar. Auch Selbstzahlernsowie Unternehmen, die ihren Mitarbeitern eine Weiterbildung ermöglichenmöchten, steht das umfangreiche Kursangebot offen.Susanne Wißfeld, Geschäftsführerin Business Innovation & Concepts von RandstadDeutschland, bewertet die Kooperation als ideale Ergänzung des RandstadPortfolios: "Ganz im Sinne unserer strategischen Ausrichtung als 'partner fortalents' erweitern wir durch die Kooperation mit dem IBB unser Kerngeschäft derArbeitnehmerüberlassung und Personalvermittlung um ein breitesQualifizierungsangebot und decken so die gesamte Wertschöpfungskette einernachhaltigen Arbeitsmarktintegration ab. Vom Coaching über(Weiter-)Qualifizierung bis hin zur Einstellung bei Randstad oder derVermittlung an einen Kunden finden sie beim Thema Arbeit bei uns nun alles auseiner Hand.""Wir bieten Arbeitssuchenden, bestehenden Mitarbeitenden und anderen anWeiterbildung interessierten Kandidat:innen mit unserem Maßnahmenkatalog alleMöglichkeiten, ihre Chancen auf eine qualifizierte dauerhafte Beschäftigung zuerhöhen," ergänzt Dr. Christoph Kahlenberg, Manager Randstad Akademie &Arbeitsmarktprojekte. "Wir selbst können durch den Zugriff auf das umfangreicheQualifizierungsangebot des IBB schneller auf die Bedarfe unserer Kunden und desMarktes reagieren, Kandidat:innen passgenau weiterbilden und ihnen damit dasRüstzeug für einen höher qualifizierten Job mitgeben. Und das jetzt auch inFachbereichen, die weit über die bisher von uns angebotenen Themen hinausgehen."