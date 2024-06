Graz (ots) - Viele Menschen träumen von finanzieller Unabhängigkeit, doch oft

fehlt ihnen der klare Weg dorthin. Unwissenheit und Misstrauen gegenüber den

Finanzmärkten halten sie davon ab, sich dem Thema zu nähern. Angesichts der

Komplexität der Finanzinstrumente und der Volatilität der Märkte ist es kein

Wunder, dass potenzielle Anleger zögern, den ersten Schritt zu machen.



"Man hört häufig von Menschen, die mit Trading quasi über Nacht ein Vermögen

aufbauen - auf der anderen Seite gibt es aber leider auch viele Menschen, die

Unmengen an Geld und Zeit verloren haben. Diese kommen aber nur selten zu Wort",

erklärt Trading-Experte Thomas Wabnig. Dank seiner jahrelangen Erfahrung und der

tiefgreifenden Expertise weiß er, wie realistisch der Erfolg mit Trading ist.

Nachfolgend verrät er, worauf es beim Trading wirklich ankommt.





Schritt 1: Das richtige Praxis-Wissen aneignenDer erste und wichtigste Schritt auf dem Weg zum erfolgreichen Trading ist derAufbau des richtigen Praxis-Wissen ohne unnötiges Theoriewissen: Trader solltenlernen, mit der Volatilität der Märkte umzugehen. Besonders Börsenneulingesollten sich nur das Nötigste, aber Wichtigste Praxiswissen aneignen. Dabei istes wichtig, die Funktionsweise der Märkte, ihre Handelszeiten, die verschiedenenAkteure und die Faktoren, die die Preisgestaltung beeinflussen, zu verstehen.Trader sollten konstant langweilig funktionierende Handelsstrategien kennen undanwenden können. Ebenso wichtig ist es, alles in Systeme und Prozesse definiertzu haben, um durch klare, stetig sich selbst ergänzende Einstiegschecklisten,kluge Handelsentscheidungen treffen zu können.Schritt 2: Research-Ausforschen von HandelsstrategienIm zweiten Schritt geht es um das Grundfundament, das Ausforschen derTrading-Strategien mit dem zuvor erlernten richtigen Praxis-Wissen. In diesemSchritt sollten Trader lernen, wie sie regelmäßige Analysen der relevantenMärkte durchführen können, um aktuelle Trends und Entwicklungen zu erkennen.Trader müssen dafür strukturiert Daten sammeln, um selbst schwarz auf weiß zusehen, dass ihre Handelsstrategien funktionieren. Die Sammlung und Analysedieser Daten sollte regelmäßig erfolgen, damit die Trader stets am Ball der Zeitbleiben.Schritt 3: Erfahrungen durch Demohandel sammeln und Fehler ausbessernBevor Trader echtes Geld einsetzen, sollten sie im Demohandel Erfahrungensammeln. Ein solcher Demohandel ermöglicht den Handel in einer simuliertenUmgebung, die der realen Börse gleich kommt - dort können Fehler ohne großeKonsequenzen gemacht, identifiziert und korrigiert werden.Schritt 4: Mit Proptrading in den Livehandel übergehenWenn es dann in den Livehandel übergeht, sollten Trader nicht ihr eigenes Geldverwenden, sondern die Option des Proptradings nutzen. Bei diesem können Traderbeispielsweise für eine Gebühr von 1.080 Euro an zwei Herausforderungenteilnehmen - wer diese besteht, erhält anschließend Zugang zu einem Konto mitüber 200.000 Euro und kann 80 Prozent der erzielten Gewinne behalten.Außerdem sollte man immer seriöse, zertifizierte Anbieter suchen, die innerhalbder EU ansässig sind und seriös auftreten - Signalgeber, kostenlose Gruppen undVideokurse ohne intensive Betreuung sind nicht empfehlenswert. Am besten suchensich Interessierte eine seriöse Trading-Ausbildung, die sie wie eine Lehre oderAusbildung behandeln, unabhängig von der Dauer. Durch eine solide Ausbildungspart man sich einiges an Zeit und Geld und ist unterm Strich am schnellsten undsichersten unterwegs.Über Thomas Wabnig:Thomas Wabnig ist der Geschäftsführer von Smart Trading Gains und erfahrenerTrading-Experte. Er unterstützt andere Menschen dabei, in kurzer Zeit zuerfolgreichen Tradern zu werden. Dabei kennt er die Tücken sowieErfolgsstrategien des Marktes und lehrt seine Kunden mithilfe einer Kombinationaus Theorie und Praxis das Trading-Handwerk. Mehr Informationen unter:https://www.smarttradinggains.at/Pressekontakt:Smart Trading Gains e.U.Vertreten durch: Thomas Wabnighttps://www.smarttradinggains.at/mailto:support@smarttradinggains.atPressekontakt:Ruben SchäferE-Mail: mailto:redaktion@dcfverlag.deWeiteres Material: http://presseportal.de/pm/175383/5801381OTS: Smart Trading Gains e.U.