BERLIN (dpa-AFX) - Der Bundesrat hat im zweiten Anlauf ein Gesetzesvorhaben der Ampel-Koalition gebilligt, das den digitalen Kontakt zwischen Bürgern und Staat verbessern soll. Das Onlinezugangsgesetz 2.0 sieht ein einheitliches elektronisches Konto für alle Verwaltungsdienstleistungen vor. Die Kommunikation der Bürgerinnen und Bürgern mit den Behörden soll mithilfe der neuen Deutschland-ID komplett online ablaufen können. Das Gesetz bezieht sich im engeren Sinn nur auf Bundesverwaltungen wie etwa die Bundesanstalt für Arbeit oder das für das Bafög zuständige Amt für Ausbildungsförderung.

Es soll aber auch auf die Länder und Kommunen ausstrahlen. Bund und Länder sollen in einem gemeinsamen Gremium in den kommenden zwei Jahren Standards entwickeln, die für alle Beteiligten verbindlich sind. Damit soll auch verhindert werden, dass in den Verwaltungen unterschiedliche Programme geschrieben werden, um dasselbe Problem zu lösen. "Die Zettelwirtschaft hat endlich ein Ende", sagte der parlamentarische Staatssekretär im Bundesinnenministerium, Johann Saathoff (SPD).