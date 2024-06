BERLIN (dpa-AFX) - In der Bundestagsdebatte zu einem möglichen Untersuchungsausschuss zu politischen Entscheidungen vor dem endgültigen Atomausstieg 2023 haben sich Vertreter von Ampel und Opposition mit Vorwürfen überzogen. Es stehe der Verdacht im Raum, dass Öffentlichkeit und Bundestag getäuscht worden seien, sagte der Parlamentarische Geschäftsführer der CDU/CSU-Fraktion, Patrick Schnieder (CDU), am Freitag in Berlin. "Bis heute gibt es keine zufriedenstellenden Antworten auf die gestellten Fragen." Andreas Lenz von der CSU erklärte: "Parteipolitik, Parteilogik kam also vor dem Wohl des Landes."

Die Union hat Wirtschaftsminister Robert Habeck und Umweltministerin Steffi Lemke (beide Grüne) im Verdacht, einen möglichen Weiterbetrieb der letzten drei deutschen Atomkraftwerke nicht unvoreingenommen geprüft zu haben. Den beiden wird vorgeworfen, interne Bedenken unterdrückt zu haben, was beide Ministerien bestreiten. Nach dem Angriff von Deutschlands wichtigstem Gaslieferanten Russland auf die Ukraine im Februar 2022 war eine Debatte darum ausgebrochen, ob der eigentlich für den Jahreswechsel geplante Atomausstieg tatsächlich vollzogen werden sollte. Am Ende wurde die Laufzeit von zwei AKW um drei Monate verlängert.