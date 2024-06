DAX-FLASH Dax erstmals seit Mai kurz unter 18 000 Punkten Der Dax ist am Freitag erstmals seit Anfang Mai kurz unter die 18 000-Punkte-Marke abgetaucht. Der Leitindex knüpfte zum Wochenausklang an seine deutlichen Vortagesverluste an, während die Indikationen für die US-Börsen teils klar im Minus lagen. …