DORTMUND (dpa-AFX) - Mats Hummels wird Borussia Dortmund in diesem Sommer verlassen. Wie der Fußball-Bundesligst am Freitag mitteilte, wird der auslaufende Vertrag mit dem 35-Jährigen nicht verlängert. Zuvor hatten die "Ruhr Nachrichten" über das Aus des Weltmeisters von 2014 in Dortmund berichtet./msw/DP/mis

Die Borussia Dortmund Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -3,34 % und einem Kurs von 3,475EUR auf Tradegate (14. Juni 2024, 13:05 Uhr) gehandelt.