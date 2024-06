Seite 2 ► Seite 1 von 2

Hannover (ots) - Pflegekräfte, die in öffentlichen Einrichtungen beschäftigtsind, verdienen oft zu wenig für ihre harte Arbeit. Aus diesem Grund haben Bundund Kommunen kürzlich eine Gehaltserhöhung beschlossen - das hat jedoch nichtnur positive Auswirkungen, wissen Max Grinda und Felix Hahnewald. Sie habengemeinsam die FM Consulting GmbH gegründet und unterstützen Pflegeunternehmendabei, dem sich zuspitzenden Fachkräftemangel zu trotzen und deutlich mehrqualifizierte Bewerbungen zu generieren. Was die TVöD-P-Gehaltsanpassungen fürprivate Pflegeeinrichtungen bedeuten, erfahren Sie im Folgenden.Seit dem 1. März 2024 können sich Pflegekräfte, die in öffentlichenEinrichtungen tätig sind, über eine Gehaltserhöhung freuen. Das geht aus derEinigung in den Tarifverhandlungen für den öffentlichen Dienst von Bund undKommunen hervor. Die Erhöhung deckt verschiedene Berufe im Pflegebereich ab -darunter Altenpfleger und Krankenpfleger. Festgelegt sind die Gehälter imTarifvertrag für Pflegefachkräfte (TVöD-P), der sowohl für den Bund als auch fürdie Kommunen gilt. Dem Bundesministerium zufolge sind auch die Rahmenbedingungenim Vertrag geregelt - darunter Überstunden, Urlaub, Arbeitszeiterfassung undBereitschaftsdienste. "Die Gehaltserhöhung soll in zwei Schritten erfolgen",erklärt Felix Hahnewald, Experte im Recruiting für Pflegeunternehmen. "Zuerstwird das Gehalt um einen Betrag von 200 Euro angehoben. Anschließend erfolgteine lineare Erhöhung um 5,5 Prozent. Insgesamt soll die Erhöhung auf jeden Fallmindestens 340 Euro betragen.""Was für Pflegekräfte, die in öffentlichen Einrichtungen beschäftigt sind, einelängst überfällige Gehaltserhöhung ist, stellt private Pflegeeinrichtungen vorneue Herausforderungen", fährt sein Geschäftspartner Max Grinda fort. DieExperten wissen, wovon sie sprechen: FM Recruiting unterstützen siePflegeunternehmen bei der Mitarbeitergewinnung. In ihrer täglichen Arbeit sinddie beiden Geschäftsführer regelmäßig direkt mit Pflegekräften in Kontakt - undwissen daher genau, wie sich Pflegeunternehmen auf dem Arbeitsmarkt alsattraktiver Arbeitgeber positionieren können. Durch ihre innovativeHerangehensweise, in deren Rahmen es ihnen durch digitale Werbemaßnahmengelingt, mehr qualifizierte Bewerbungen zu generieren, finden die beidenExperten deutlich mehr qualifizierte Fachkräfte als durch traditionelleRecruiting-Methoden.Herausforderungen für private EinrichtungenDie jüngsten Tarifvertragsänderungen setzen private Pflegeeinrichtungen unterDruck, ihre Gehaltsstrukturen zu überdenken, um konkurrenzfähig zu bleiben. Soverpflichtet sie die Tariftreue dazu, ihre Gehälter ebenfalls anzupassen, um