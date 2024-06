FRANKFURT (dpa-AFX) - Der Euro ist am Freitag erneut von den politischen Turbulenzen in Frankreich belastet worden. Im Tief fiel die Gemeinschaftswährung auf 1,0672 US-Dollar und damit auf den tiefsten Stand seit Anfang Mai. Die Europäische Zentralbank (EZB) hatte den Referenzkurs am Donnerstagnachmittag noch deutlich höher auf 1,0784 Dollar festgesetzt.

Seit einigen Tagen wird der Euro durch die hohe politische Unsicherheit in Frankreich belastet. Hintergrund sind die von Staatspräsident Emmanuel Macron ausgerufenen Parlamentswahlen. Es wird eine Machtübernahme europakritischer Kräfte aus dem rechten politischen Lager befürchtet. Dies könnte sich negativ auf die ohnehin angespannte Haushaltslage des zweitgrößten Eurolandes und damit die Stabilität des Währungsraums auswirken.