Die Kampagne #AfghanGirlsVoices von Education Cannot Wait hebt Zeugnisse von Hoffnung, Mut und Widerstandskraft afghanischer Mädchen hervor, denen ihr Recht auf Bildung verwehrt wurde The Rt. Hon. Gordon Brown, Geschäftsführerin von ECW, Yasmine Sherif, und ECW Global Champion Somaya Faruqi begehen den 1.000. Tag des Verbots der Mädchenbildung in Afghanistan NEW YORK, 14. Juni 2024 /PRNewswire/ - Heute gedenken Menschen auf der …