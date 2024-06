Berlin (ots) - Die Taiwan Expo in Europe 2024 , eine große und namhafte

Veranstaltung zur Förderung des Austauschs von Talenten, Technologie und Handel,

ging am Mittwoch in Berlin erfolgreich zu Ende. Die von der Internationalen

Handelsverwaltung (TITA) und dem Taiwan External Trade Development Council

(TAITRA) organisierte Veranstaltung zog hochrangige Gäste und Einkäufer aus

Deutschland sowie Facheinkäufer und Großunternehmen aus verschiedenen

europäischen Ländern wie Großbritannien, den Niederlanden, Italien, Polen,

Ungarn, Serbien, Bulgarien, Rumänien und Kroatien an. Bekannte Unternehmen wie

der führende deutsche Automobilkonzern, die größte asiatische Supermarktkette,

ein italienisches Lehrkrankenhaus und ein großes serbisches

3C-Einzelhandelsgeschäft trafen sich mit taiwanesischen Ausstellern zu

Geschäftsgesprächen.



Höhepunkte der Ausstellung







Kommission, der die Kohlenstoffneutralität bis 2050 zum Ziel hat, haben die

europäischen Regierungen entsprechende Maßnahmen aktiv gefördert, wobei das

Konzept der Kreislaufwirtschaft weithin Anerkennung und Umsetzung findet. Das

Thema der Messe, "Green Tomorrow", spiegelte die grünen und nachhaltigen Trends

in Europa wider und präsentierte nachhaltige Produkte und Materialien mit

geringem Kohlenstoffausstoß, die von den europäischen Verbrauchern und

Einkäufern sehr begrüßt wurden.



- Umweltfreundliche Kreislaufwirtschaft: Produkte mit dem MIT-Smile-Logo, wie z.

B. die geruchshemmenden Silberionen-Socken von sNug, die aus recycelten

PET-Flaschen hergestellt werden und kohlenstoffarme, antibakterielle,

geruchshemmende und feuchtigkeitsableitende Eigenschaften aufweisen,

entsprachen den europäischen Umweltschutzidealen und begeisterten potenzielle

neue Kunden, was zukünftige Geschäftsmöglichkeiten verspricht.

Verpackungslösungen aus Abfallmaterialien hinterließen bei vielen Besuchern

einen bleibenden Eindruck.

- Smart Healthcare: Die KI-gestützte Software von V5med Inc. zur Erkennung von

Lungenkrebs basiert auf der Technologie zur Erkennung von

Halbleiter-Wafer-Defekten für medizinische Anwendungen. Sie kann bösartige

Tumore in Niedrigdosis-CT-Scans der Lunge von Patienten genau erkennen. Die

Software stieß bei europäischen Gesundheitseinrichtungen und Unternehmen auf

großes Interesse, und es besteht ein immenses Potenzial für eine

Zusammenarbeit in europäischen Ländern. Medizinische Ausbilder des Deutschen

Roten Kreuzes schenkten Lelteks drahtlosem Hand-Ultraschallgerät ihre

Aufmerksamkeit. Sie wiesen darauf hin, dass es keine vergleichbaren Produkte Seite 2 ► Seite 1 von 3



Nach der Verabschiedung des europäischen Grünen Deals durch die EuropäischeKommission, der die Kohlenstoffneutralität bis 2050 zum Ziel hat, haben dieeuropäischen Regierungen entsprechende Maßnahmen aktiv gefördert, wobei dasKonzept der Kreislaufwirtschaft weithin Anerkennung und Umsetzung findet. DasThema der Messe, "Green Tomorrow", spiegelte die grünen und nachhaltigen Trendsin Europa wider und präsentierte nachhaltige Produkte und Materialien mitgeringem Kohlenstoffausstoß, die von den europäischen Verbrauchern undEinkäufern sehr begrüßt wurden.- Umweltfreundliche Kreislaufwirtschaft: Produkte mit dem MIT-Smile-Logo, wie z.B. die geruchshemmenden Silberionen-Socken von sNug, die aus recyceltenPET-Flaschen hergestellt werden und kohlenstoffarme, antibakterielle,geruchshemmende und feuchtigkeitsableitende Eigenschaften aufweisen,entsprachen den europäischen Umweltschutzidealen und begeisterten potenzielleneue Kunden, was zukünftige Geschäftsmöglichkeiten verspricht.Verpackungslösungen aus Abfallmaterialien hinterließen bei vielen Besucherneinen bleibenden Eindruck.- Smart Healthcare: Die KI-gestützte Software von V5med Inc. zur Erkennung vonLungenkrebs basiert auf der Technologie zur Erkennung vonHalbleiter-Wafer-Defekten für medizinische Anwendungen. Sie kann bösartigeTumore in Niedrigdosis-CT-Scans der Lunge von Patienten genau erkennen. DieSoftware stieß bei europäischen Gesundheitseinrichtungen und Unternehmen aufgroßes Interesse, und es besteht ein immenses Potenzial für eineZusammenarbeit in europäischen Ländern. Medizinische Ausbilder des DeutschenRoten Kreuzes schenkten Lelteks drahtlosem Hand-Ultraschallgerät ihreAufmerksamkeit. Sie wiesen darauf hin, dass es keine vergleichbaren Produkte