Seite 2 ► Seite 1 von 2

Mainz (ots) - Um sein Bestehen am Markt langfristig zu sichern, sind derVermögensaufbau und die Vermögenssicherung von entscheidender Bedeutung. Ohnefundiertes Know-how im Bereich Finanzen wird das jedoch selbst für erfahreneGeschäftsführer schnell zur Herausforderung. Mit ihrer Onlineplattform undBeratung unter Investmentbuilder bieten Kevin Handrick, Sophie Werum und ihrTeam eine umfassende Lösung, um diese Wissenslücke zu schließen - und ihrenKunden dadurch den Weg zum finanziellen Erfolg zu ebnen. Wie Investmentbuildereine steueroptimierte Vorsorge für Geschäftsführer implementiert, erfahren Sieim Folgenden.In der heutigen sich ständig wandelnden Finanzlandschaft ist es fürGeschäftsführer entscheidend, innovative Wege für den Vermögensaufbau zubeschreiten, die nicht nur effektiv, sondern auch steueroptimiert ausgerichtetsind. Erfolgreiche Unternehmer setzen dabei auf eine Kombination ausDiversifikation, strategischer Finanzplanung und Steueroptimierung, umfinanziellen Erfolg zu gewährleisten. Entscheidend dabei ist es, langfristig zudenken, um das eigene Vermögen nicht nur zu schützen, sondern es auch zumaximieren. "Geschäftsführer benötigen eine Strategie, die alle Eventualitätenund Möglichkeiten abdeckt - dazu braucht es in erster Linie das nötige Wissen.Wer ohne Expertise versucht, seine Finanzen zu regeln, wird schon bald dasNachsehen haben", betont Kevin Handrick, der gemeinsam mit seinerGeschäftspartnerin Sophie Werum die Onlineplattform Investmentbuilder initiierthat."Umso wichtiger ist es, sich das nötige Wissen anzueignen oder sich einenExperten zur Seite zu stellen, der genau dieses mitbringt", so der Unternehmerweiter. Solche Experten sind auch die Investmentbuilder mit ihren jeweiligenSpezialisten: Die Experten bieten eine umfassende Lösung, die Menschen mittelsVideos, PDF-Reports und Webinaren die Grundlagen der finanziellen Bildungvermittelt. Dabei stehen nicht nur Aspekte des Vermögensaufbaus, sondern auchThemen wie Vermögenssicherung und individuelle sowie steueroptimierte Strategienim Mittelpunkt, um Menschen sicher in die Zukunft zu begleiten. Darüber hinauswird eine persönliche Finanzberatung angeboten, in deren Rahmen Kevin Handrick,Sophie Werum und das Team von Investmentbuilder ihren Kunden individuell zurSeite stehen. Das Angebot von Investmentbuilder richtet sich in erster Linie anAkademiker, die ein Einkommen ab 60.000 Euro haben - darunter auchGeschäftsführer: Ihnen bietet die Plattform maßgeschneiderte Lösungen, die