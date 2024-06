Öl: Preissturz als Schlüssel zur Inflationsbekämpfung?! In dieser Ausgabe beleuchten wir die unterschiedlichen Sichtweisen verschiedener Interessengruppen rund um Rohöl. Kann ein mögliches Überangebot zum unerwarteten Helfer in der Inflationsbekämpfung werden? Außerdem beleuchten wir die wichtigsten Marken, die es aus technischer Sicht in den kommenden Tagen und Wochen zu beachten gilt.