Toronto, Ontario - 14. Juni 2024 / IRW-Press / - Exploits Discovery Corp. (CSE: NFLD) (OTCQB: NFLDF) (FWB: 634) („Exploits“ oder das „Unternehmen‘) freut sich, ein Update für seine Explorationsprogramme in seinen Konzessionsgebieten in Zentralneufundland bereitzustellen. Exploits führt aggressive Explorationsarbeiten in seinen Hauptexplorationsgebieten, Bullseye und Gazeebow South, durch, die beide entlang der Appleton-Verwerfungszone („AFZ“/Appleton Fault Zone ") liegen und an New Found Gold Corp. („NFG“) und Labrador Gold Corp. („LAB“) angrenzen.