14.06.2024 -



Verteidigung

Es ist so weit, die Fußball-Europameisterschaft startet und dazu passend kommt meine Mannschaftsaufstellung für diese Woche: Ganz klar, mein Torhüter ist ein Währungshüter. Jerome Powell steht im Kasten, um die Inflation abzuwehren. In der Pressekonferenz diese Woche machte er klar, dass er den Kasten sauber hält. Inflationäre Angriffe wehrt er ab und erst im späteren Verlauf des Spieles ist er bereit, sich aktiv an einem Zinssenkungspass zu beteiligen. Ins Abseits dagegen manövrierte sich unser französischer Spieler Emmanuel Macron, der nach dem Europa League-Spiel in Brüssel erst einmal seine Fanbase neu befragen will, wer künftig unter ihm regieren darf. Ganz anders Selenskyj, der zwar naturgemäß in der Verteidigungsposition spielt, aber diese Woche mit einer offensiven Bananenflanke den Deutschen für ihre Fangesänge dankte. Die wichtigste Verteidigungsposition nimmt aber wortwörtlich der Verteidigungsminister Boris Pistorius ein, der diese Woche neue Pläne zur Spielerrekrutierung vorlegte. Mein vierter Verteidiger ist die Europäische Union, die mit den vorgeschlagenen Strafzöllen für chinesische E-Auto Bauer ein Bollwerk gegen die Angreifer aus Fernost errichtet. Kommen wir zum Mittelfeld:

Mittelfeld