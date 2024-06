Rockenhausen (ots) - Unsere Innovation: Diese bahnbrechende, einzigartige

Entwicklung eröffnet vollkommen neue Möglichkeiten im Bereich der Photovoltaik

und ermöglicht es Ihnen, nahezu jedes Modul Ihrer Solaranlage schnell, sicher

und effektiv zu erreichen. PV-Module werden nicht beschädigt, da durch die

vorgeformte Trägerplatte und die speziell für diesen Einsatz entwickelte

Dämpfungseinrichtung kein Risiko einer punktuellen Überlastung vorliegt.



Warum SOLARco.shoe?





- Sicherheit und Schadensvermeidung: SOLARco.shoe revolutioniert die Art undWeise, wie an PV-Modulen gearbeitet wird. Vermeidet das Risiko vonBeschädigungen und Unfällen, die bei herkömmlichen Arbeitsmethoden auftretenkönnen.- Optimal gewartete Anlagen vermeiden einen Verlust an Ressourcen, gewährleistendas gewünschte Maximum an Ertrag und verlängern dadurch die Laufzeit vonSolaranlagen.Nahezu uneingeschränkter Einsatz.Anwendungsbereiche:- Wartung der gesamten Solaranlage- Visuelle Kontrolle der Anlage- Sichtprüfung von Gestell und Unterkonstruktion- Arbeiten an elektrischen Komponenten- manuelle Reinigung der Module- Sichere Unterstützung beim ModulaustauschDie Besonderheit von SOLARco.shoe: Zertifikate und Nachhaltigkeit im FokusZertifikate als Qualitätsnachweis: Ein herausragendes Merkmal des SOLARco.shoesind seine Zertifikate und der hohe Qualitätsanspruch, der ihn begleitet. Wirhaben unseren Solarschuh durch das renommierte Fraunhofer Institut auf Modulenmit einer max. Belastung von 5.400Pa/m² testen lassen, um sicherzustellen, dasser höchsten Standards entspricht. Das Ergebnis: Der SOLARco.shoe erzeugt keineMikrorisse auf den PV-Modulen, selbst nach dem Begehen von Solarmodulen, diebereits seit 8 Jahren montiert sind. Dieses Zertifikat bestätigt dieherausragende Qualität und Sicherheit unseres Produkts, Made in Germany .Nachhaltigkeit als Leitprinzip: Bei SOLARco.shoe ist Nachhaltigkeit nicht nurein Trend, sondern ein zentrales Prinzip. Unser Schuh verkörpert Nachhaltigkeitin mehreren Aspekten:1. Materialien: Die Baugruppenelemente unserer Neigungseinheit bestehen auseinem hochleistungsfähigen, hitzebeständigen Biopolymer, das zu 100%biologisch abbaubar ist. Dieser umweltfreundliche Ansatz minimiert dieAuswirkungen auf die Umwelt.2. Ressourceneffizienz: Der SOLARco.shoe trägt dazu bei, den Ressourcenverbrauchzu minimieren, indem er den Bedarf an zusätzlicher Ausrüstung wie Steigernoder Gerüsten sehr stark reduziert. Dies reduziert nicht nur denMaterialbedarf, sondern senkt auch den Energieverbrauch und den CO2-Ausstoß.3. Langlebigkeit: Durch das effiziente Warten der PV-Anlagen mit diesemzertifizierten SOLARco.shoe verlängert er die Lebensdauer Ihrer Solarmodule,wodurch wiederum die Notwendigkeit für häufige Ersatzinvestitionen reduziertwird.4. Energieeffizienz: Durch das effiziente Arbeiten mit SOLARco.shoe sparen SieZeit und Arbeitskosten. Dies führt zu einer schnellen Amortisation undminimiert den Energieverbrauch bei der Wartung Ihrer Solaranlage.Insgesamt ist SOLARco.shoe ein Paradebeispiel für die Integration vonNachhaltigkeit in ein innovatives Produkt. Wir sind stolz darauf, nicht nur dieLeistungsfähigkeit und Lebensdauer Ihrer PV-Anlage zu steigern, sondern auch dieUmwelt zu schonen und den ökologischen Fußabdruck zu minimieren.Unterstützen Sie mit SOLARco.shoe nicht nur eine wegweisende Technologie,sondern tragen Sie auch aktiv zum Schutz unserer Umwelt bei. Zusammen gestaltenwir eine nachhaltigere und effizientere Zukunft für die Photovoltaikindustrie.Besuchen Sie uns auf der Intersolar in München, Stand C4.475 und finden Sieweitere innovative, zertifizierte Produkte, die ein sicheres und effektivesArbeiten auf Solaranlagen ermöglichen.Pressekontakt:Andreas MeyerSolar Service SupportD-67806 Rockenhausen+49 172 6855100mailto:info@solarco.deWebsite: http://www.solarco.deWeiteres Material: http://presseportal.de/pm/175390/5801770OTS: Andreas Meyer, Solar Service Support