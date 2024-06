Seite 2 ► Seite 1 von 2

Hünxe (ots) - Viele Menschen sind mit ihrem Job und den damit einhergehendenVerdienstmöglichkeiten unzufrieden. Besonders aufgrund der signifikantgestiegenen Lebenshaltungskosten suchen sie nach Alternativen, bei denen dasGehalt höher ausfällt. Daniel Aram, Geschäftsführer des D.A. Direktvertriebs,bietet eine solche Möglichkeit - unabhängig vom bisher ausgeübten Beruf undspezieller Arbeitserfahrung. Im nachfolgenden Beitrag erfahren Sie, woher dieUnzufriedenheit mit dem aktuellen Arbeitsplatz bei vielen Menschen herkommt,warum der Direktvertrieb eine attraktive Alternative sein kann und wie DanielAram Interessenten fit für das Door-to-door-Geschäft macht.Die Online-Jobbörse Indeed hat im Jahr 2023 für den Work Wellbeing Report eineUntersuchung zur Arbeitnehmerzufriedenheit durchgeführt. Insgesamt wurdenweltweit 15.000 Menschen befragt, 1.500 davon waren Deutsche. Dabei kam heraus,dass in Deutschland nur jeder Fünfte gerne zur Arbeit geht. Noch größer ist dieUnzufriedenheit lediglich in Japan. Wenig überraschend ist, dass der Grund fürdie gesunkene Arbeitsmotivation bei jedem Dritten am Gehalt liegt. Denn währenddie Energiekosten, die Lebensmittelpreise oder die Treibstoffkosten in denletzten Monaten massiv angestiegen sind, wurden Gehälter - wenn überhaupt - nurgeringfügig angepasst. Arbeitnehmer, die bisher zur Mittelschicht zählten,rutschten dadurch plötzlich in die wirtschaftliche Unterschicht ab, obwohl sienach wie vor genauso viel arbeiteten wie zuvor. "Eigentlich ist es ganz einfach,Mitarbeiter zufriedenzustellen: Arbeit muss sich lohnen und die Angestelltensollten selbst Einfluss darauf nehmen können, wie viel sie am Monatsende aufsKonto überwiesen bekommen. Leider ist das in kaum einem Beruf der Fall. SelbstMehrarbeit in Form von Überstunden rechnet sich durch hohe steuerliche Abgabenin der Regel nicht", erklärt Daniel Aram."Anders sieht es im Direktvertrieb aus. Hier können die Mitarbeiter selbstentscheiden, ob sie viel arbeiten und damit viel verdienen möchten, oder miteinem geringeren Gehalt zufrieden sind und dafür mehr Freizeit genießen. Esbleibt völlig den Angestellten überlassen, wie sie Work-Life-Balance für sichdefinieren", fügt der Experte hinzu. Vor der Gründung des D.A. Direktvertriebsbefand sich der Unternehmer in einer ganz ähnlichen Situation. Sein Arbeitsplatzbot ihm keine finanziellen Spielräume - also wagte er einen kompletten Neuanfangund stieg im Direktvertrieb ein. Heute leitet er nicht nur sein eigenes