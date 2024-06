Bochum (ots) - Mit dem Launch der Lösung KIM setzt Bonamic einen Meilenstein in

der Welt des Geschäftskunden Mobilfunks. KIM steht für: Kommunikation

Information Management. Es handelt sich um eine innovative Plattform, die

Unternehmen über ein übersichtliches Dashboard einen ganzheitlichen Überblick

über ihre Mobilfunkkosten bietet und gleichzeitig Optimierungspotenziale

aufzeigt. Doch Kim kann noch mehr: Erfahren Sie im Folgenden, wie KIM

(https://www.bonamic.de/kim/) Ihr Unternehmen dabei unterstützen kann, Kosten zu

senken, Prozesse zu optimieren und die Effizienz zu steigern.



Die Herausforderungen des Business Mobilfunks





Der Mobilfunk bei Geschäftskunden steht vor einer Vielzahl vonHerausforderungen, die Unternehmen bei der Verwaltung ihrer Mobilfunkverträgeund -kosten beeinflussen. Einige der Hauptprobleme sind:- Komplexität der Verträge und Tarife: Mobilfunkverträge sind oft komplex undundurchsichtig. Unternehmen müssen eine Vielzahl von Tarifen, Rahmenverträgenund Optionen für verschiedene Mitarbeiter verwalten, was zu Verwirrung undineffizienter Nutzung führen kann.- Kostenkontrolle: Die Kontrolle und Überwachung der Mobilfunkkosten ist eineHerausforderung. So ist es üblich, dass Firmenmitarbeiter oftmals ins Auslandtelefonieren müssen oder Abos über die Verträge abschließen. Ohne eine klareÜbersicht über die Kostenverteilung auf Kostenstellen und Mitarbeiter könnenUnternehmen Schwierigkeiten haben, Budgets einzuhalten und nachzuvollziehenund unnötige Ausgaben zu vermeiden.- Verwaltung von Geräten und Verträgen: Die Verwaltung von Mobilfunkgeräten undVerträgen beansprucht im Unternehmen erhebliche zeitliche und personelleRessourcen. Unternehmen müssen Verträge verlängern, kündigen, neue Gerätehinzufügen oder austauschen, was einen effizienten Prozess erfordert, umEngpässe und Unterbrechungen zu vermeiden.- Netzabdeckung und Ausfallsicherheit: Die Qualität der Netzabdeckung kann jenach Standort und Netzbetreiber variieren. Unternehmen mit mehreren Standortenoder Mitarbeitern im Außendienst müssen sicherstellen, dass sie über einezuverlässige Netzabdeckung verfügen, um Geschäftsprozesse nicht zubeeinträchtigen.- Benutzerfreundlichkeit und Support: Die Bereitstellung einerbenutzerfreundlichen Erfahrung für Mitarbeiter und einen effektiven Supportfür Mobilfunkprobleme sind entscheidend, um die Produktivität zu erhalten undFrustrationen zu minimieren.Diese Herausforderungen machen deutlich, dass Unternehmen eine ganzheitliche