Detmold (ots) - Elektroautos sind längst keine Rarität mehr auf deutschen

Straßen. Die meisten Menschen laden ihre Elektroautos zu Hause oder am

Arbeitsplatz. Allerdings sind die Netzanschlüsse vieler Mehrfamilienhäuser und

Gewerbeimmobilien nicht für den Betrieb einer Ladeinfrastruktur ausgelegt. Die

Folge sind teure Lastspitzen oder Stromausfälle. SMARTcharge von Weidmüller

vermeidet solche Probleme zuverlässig, sodass Elektroautos sicher und

schnellstmöglich geladen werden.



Intelligente Ladeinfrastruktur für Mehrfamilienhäuser und Gewerbegebiete





Die einfachste und bequemste Möglichkeit, Elektroautos zu laden, ist an einerWallbox zu Hause oder am Arbeitsplatz. Lange Standzeiten und günstigeStromtarife machen das Laden hier attraktiv. Allerdings kann dies beiMehrfamilienhäusern und Gewerbeimmobilien zum Problem werden. Sollen mehrereElektroautos gleichzeitig an einem Standort geladen werden, kann dies schnell zuteuren Lastspitzen oder einer Überlastung des Stromnetzes führen. Ein Ausbau desNetzanschlusses ist in der Regel sehr kostenintensiv und nicht praktikabel. DieLösung: Eine intelligente Ladeinfrastruktur, die mittels Lastmanagement eineÜberlastung des Hausanschlusses verhindert.Statisches und dynamisches Lastmanagement mit der AC SMARTIm Kern des effizienten Energiemanagements liegt die Unterscheidung zwischenstatischem und dynamischem Lastmanagement. Beide Varianten sind in derWallbox-Familie AC SMART von Weidmüller integriert. So können bis zu 16 AC SMARTVALUE und ADVANCED miteinander verbunden werden, um ohne weiteres Zubehör einstatisches Lastmanagement aufzubauen. Dabei wird eine statische maximaleStrommenge in einer der Wallboxen definiert, die nicht überschritten werdendarf. Die Wallbox übernimmt folglich die Funktion einer Steuerbox und verteiltden Strom intelligent auf die weiteren Ladestationen.Im Gegensatz zum statischen Lastmanagement ermittelt beim dynamischenLastmanagement die AC SMART ADVANCED die zur Verfügung stehende Strommenge inAbhängigkeit aller weiteren Verbraucher eines Gebäudes. Dazu ist einzusätzlicher Energiezähler erforderlich, der den Verbrauch am Hausanschlussermittelt. Die AC SMART ADVANCED berechnet anhand dieser Messwerte dynamisch diezur Verfügung stehende Strommenge und verteilt sie auf bis zu 15 weitere ACSMART VALUE und ADVANCED.Diese Funktionen sind für viele Anwendungen bereits ausreichend, um eineÜberlastung des Hausanschlusses zu verhindern. Bei Mehrfamilienhäusern oderGewerbeimmobilien reicht dies oft nicht aus. Hier muss entweder eine größere