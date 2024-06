Herrenberg (ots) - Die Ozean Group GmbH, die in letzter Zeit negative

Medienberichterstattung erfahren hat, wurde nun rehabilitiert. Offizielle

Stellungnahmen deutscher und US-amerikanischer Behörden haben die Position von

Ajmal Rahmani, dem Vorsitzenden der Gruppe, gegen alle Anschuldigungen gestärkt.



Ajmal Rahmani betonte stets, dass die Vorwürfe gegen ihn unbegründet seien. Die

Staatsanwaltschaft Stuttgart hat diese Haltung nun bestätigt. Kurz zuvor gab das

US-Amt für Auslandsvermögenskontrolle (Office of Foreign Assets Control, kurz

OFAC), bekannt, dass es derzeit die Sanktionen überprüft, um Ajmal Rahmani von

der Sanktionsliste zu streichen.





Deutsche Behörden schließen UntersuchungAm 11. Juni 2024 gab die Staatsanwaltschaft Stuttgart (https://staatsanwaltschaft-stuttgart.justiz-bw.de/pb/,Lde/20826954/?LISTPAGE=18293220) die Einstellungihrer gegen unbekannte Personen - und gerade nicht gegen Herrn Rahmanipersönlich - geführten Ermittlungen im Zusammenhang mit Immobilien-Investitionenvon Herrn Rahmani in Deutschland bekannt. Das "wegen des Verdachts derGeldwäsche" geführte Ermittlungsverfahren, "das im Zusammenhang mit einerVielzahl von Investitionen in hochpreisige Immobilien im gesamten Bundesgebietaus vorgeblich inkriminiertem Vermögen aus der Erfüllung von betrügerisch undunter Zahlung von Bestechungsgeldern erlangten Logistikverträgen für dasUS-Militär und die NATO im Zuge des Afghanistankrieges" stand, wurde "gemäß §170 Abs. 2 StPO mangels hinreichenden Tatverdachts eingestellt". DieStaatsanwaltschaft teilte mit, die "durchgeführten Ermittlungen, insbesonderedie im Wege der Rechtshilfe eingeholten Auskünfte aus den Vereinigten Staatenvon Amerika" hätten "keine hinreichend konkreten Anhaltspunkte für eineinkriminierte Herkunft der von Unternehmen mit Sitz im Zuständigkeitsbereich derStaatsanwaltschaft Stuttgart in Deutschland investierten Gelder ergeben". DieseEntscheidung zerstreut die unbegründeten Verdachtsmomente gegen Herrn Rahmaniund die Ozean Group GmbH.Ajmal Rahmani kommentiert: "Ich habe immer an das Justiz- und Rechtssystem derwestlichen Länder geglaubt. Dieses Ergebnis zeigt, dass unbegründeteAnschuldigungen, wenn sie durch die Ermittlungsbehörden sorgfältig und objektivuntersucht und bewertet werden, abgewiesen werden."OFAC bestätigt Überprüfung der SanktionenAm 29. Mai 2024 gab das OFAC einen öffentlichen Brief heraus, in dem es angab,dass die Sanktionen gegen Herrn Rahmani und die Unternehmen, die er besitzt,