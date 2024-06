Zwei Produzentenaktien für das Comeback von Gold

Bei der Suche nach interessanten und aussichtsreichen Goldproduzenten fokussiert sich die Mehrheit der Anleger auf die beiden Platzhirsche Newmont Corp. und Barrick Gold. Dabei lohnt es sich, auch abseits der ausgetretenen Pfade zu agieren; wie die untere Grafik zeigt.

Im oberen Chart ist sehr gut die Outperformance von Alamos Gold und vor allem von Harmony Gold im Vergleich zur Kursentwicklung von Barrick Gold und Newmont zu erkennen.

Unter dem Radar - Harmony Gold mit bärenstarker Performance

Auch außerhalb Nordamerikas lassen sich überaus aussichtsreiche Produzenten finden. In den letzten Wochen und Monaten entwickelte sich die südafrikanische Harmony Gold vom Geheimtipp zum Überflieger. Die Performance der Südafrikaner ist mit beeindruckend nur unzureichend beschrieben.

Harmony Gold betreibt Minenprojekte in Südafrika, Australien und Papua-Neuguinea. Das Unternehmen wies exzellente Finanzergebnisse für das 1. Halbjahr des Fiskaljahres 2024 (endet per 30.06.2024) aus. Und auch die zuletzt vorgelegten Produktionsdaten für die ersten neun Monate (zum 31. März) wussten zu überzeugen. Nicht zuletzt die Anhebung der Jahresziele für das Fiskaljahr 2024 „verzückte“ Analysten und Anleger. Harmony Gold will im laufenden Geschäftsjahr knapp 1,55 Mio. Unzen Gold produzieren. Kurzum. Unter fundamentalen Aspekten überzeug(t)en die Südafrikaner. Der Markt honorierte diesen Umstand und schickte die Aktie auf eine fulminante Rallye. Die Konsolidierung des Goldpreises hinterließ aber auch in der Kursentwicklung von Harmony Gold ihre Spuren.



Harmony Gold (hier ADR) markierte im Mai jenseits der 10 US-Dollar ein exponiertes Verlaufshochs. In den letzten Wochen korrigierte die Aktie. Aktuell erreicht Harmony Gold die eminent wichtige Unterstützung um 8 US-Dollar. Im Zusammenspiel mit den 7,3 US-Dollar bilden die 8 US-Dollar die zentrale Unterstützung. Sollte es zu einem Eintauchen in die Zone 8,0 US-Dollar / 7,3 US-Dollar kommen, ist dieses als antizyklische Einstiegsgelegenheit zu prüfen.

Fazit

Harmony Gold verfügt über exzellente Projekte. Die Aktie bietet beste Chancen, um von einer Fortsetzung der Goldrallye zu profitieren. Obacht wäre allerdings geboten, sollte es für Harmony Gold unter die 7,3 US-Dollar gehen. In diesem Fall würde eine Neubewertung notwendig.

Alamos Gold – Produzent aus der 2. Reihe überzeugt

Alamos Gold produziert gegenwärtig in drei Goldminen - Young-Davidson und Island Gold in Ontario, Kanada, sowie der Mulatos-Mine in Mexiko. Die Kanadier verfügen darüber hinaus mit dem Lynn-Lake-Projekt in Manitoba, Kanada, über ein vielversprechendes und zudem weit fortgeschrittenes Entwicklungsprojekt.

Alamos Gold überzeugte zuletzt mit bärenstarken Q1-Daten, die vom Markt entsprechend „gefeiert“ wurden. Doch auch Alamos Gold stand zuletzt unter dem Eindruck des zurückkommenden Goldpreises. Die Aktie atmete kräftig durch. Markierte Alamos Gold noch Mitte Mai ein Verlaufshoch jenseits der 17 US-Dollar, steuert die Aktie nun auf die eminent wichtige Unterstützung von 15 US-Dollar zu. Die gesamte Zone 15 US-Dollar / 14 US-Dollar hat zentrale Bedeutung als Unterstützung. Vor allem dem Kursbereich um 14,5 US-Dollar ist dabei eine hohe Relevanz innerhalb dieser Zone beizumessen.

Fazit

Alamos Gold präsentiert sich als exzellent aufgestellter Goldproduzent aus der zweiten Reihe. Der jüngste Rückgang des Goldpreises hinterließ auch in der Aktie ihre Spuren. Doch solange sich die aktuell zu beobachtende Konsolidierung oberhalb von 14 US-Dollar abspielt, ist aus charttechnischer Sicht alles im grünen Bereich. Ein wieder anziehender Goldpreis sollte der Aktie Beine machen und sie auf neue Verlaufshochs führen.

Autor: Marcel Torney, freier Redakteur, Rohstoffexperte