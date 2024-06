Frankreich-Turbulenzen: Europa - Achillesferse der Finanzmärkte!

Die Turbulenzen um die politische Entwicklung in Frankreich zeigen: Europa ist - erstmals seit der Eurokrise - wieder die Achillesverse der globalen Finanzmärkte! Macron dürfte bei den Neuwahlen chancenlos sein, sodass entweder Le Pen oder ein linker Block die Wahlen gewinnen wird. Das Problem: beide Lager wollen die Staatsausgaben weiter erhöhen - und damit die Verschuldung noch weiter nach oben treiben. Frankreich aber ist insgesamt stärker zum BIP verschuldet als Griechenland - daher droht eine Wiederholung dessen, was Liz Truss in Großbritannien zu Fall brachte; Die Finanzmärkte stimmen mit den Füßen ab ! Der Euro fällt, der französische Leitindex mit heftigen Abgaben seit einigen Tagen, auch der Dax im Sinkflug. Am Wochenende wollen französische Gewerkschaften streiken - es drohen Auseinandersetzungen zwischen Linken und Rechten..

