NASHVILLE, Tenn. , 14. Juni 2024 /PRNewswire/ -- Dean Solon, ein Pionier im Bereich der erneuerbaren Energien und Gründer, CEO und President von Create Energy, freut sich zusammen mit Hamlet Tunyan, CEO von RECOM Technologies, den Start von ReCreate bekannt zu geben. Dieses neue Unternehmen wird den Solarmarkt auf den Kopf stellen, indem es eine hochmoderne Produktionsanlage errichtet, die bis zu 5 GW an Modulen und Zellen für den nordamerikanischen und den EU-Markt produzieren soll.

Die hochmoderne Produktionsanlage befindet sich in der Megafabrik von Create in Portland, Tennessee. Dieses Vorhaben bedeutet einen großen Schritt nach vorn in der Produktion von Solarmodulen und -zellen aus amerikanischer Produktion, die sowohl den derzeitigen als auch den künftigen Bedarf auf dem US- und dem EU-Markt decken.