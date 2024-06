Die Zuflüsse in die Bitcoin-Spot-ETFs sehen fantastisch aus, aber der Bitcoin-Kurs bleibt in einer Seitwärts-Range unter 71.500 US-Dollar gefangen. Trotz täglicher Millionen-Beträge, die in die ETF-Märkte fließen, verliert der Kurs kurzfristig an Momentum. Institutionelle Investoren nutzen den Cash and Carry Trade, um das Premium auf Bitcoin-Futures-Kontrakte einzusammeln. Spekulanten zahlen gerne das Premium, da Futures nur eine anfängliche Sicherheitsleistung erfordern und Hebelwirkung ermöglichen. Große institutionelle Spieler nutzen diese Strategie momentan und sammeln das Premium ein. Die ETF-Zuflüsse scheinen größtenteils die Long-Position innerhalb des Cash and Carry Trades einzunehmen. Die fundamentale Nachfrage nach Bitcoin bleibt stark, aber Analysten warnen vor einer bevorstehenden Korrektur. Der Bitcoin-Kurs scheitert seit Monaten daran, das Widerstandsniveau von 71.500 bis 72.500 US-Dollar zu überwinden. Ein bekannter On-Chain-Analyst relativiert die Situation und sieht lediglich eine seltene Miner-Kapitulation als Grund für die aktuelle Korrektur. Die Zukunft des Bitcoin-Kurses bleibt ungewiss, aber Experten sind sich einig, dass die institutionelle Adaption und die Liquiditätssituation vielversprechend sind. Es wird erwartet, dass die zweite Welle an Kapital in den Krypto-Markt kommen wird, während die großen Spieler im Derivate-Markt die Preisentwicklung beeinflussen.

BTC zu USD wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -0,03 % und einem Kurs von 66.173$ auf CryptoCompare Index (16. Juni 2024, 07:39 Uhr) gehandelt.