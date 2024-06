Die Aktie von Rheinmetall ist am Freitag stark unter Druck geraten und hat zeitweise zweistellig an Wert verloren. Dies deutet darauf hin, dass eine Vorentscheidung über den weiteren Kurs der Papiere gefallen ist. Der Kurs erreichte ein Tagestief von 460,10 Euro und brach sogar auf 450,00 Euro ein. Die Volatilität war so hoch, dass der Handel zeitweise unterbrochen werden musste. Das Chartbild hat sich für Kurse unterhalb von 500 Euro nachhaltig verschlechtert. Die Aktie hat die Seitwärtsrange nach unten verlassen und zeigt Anzeichen eines Abwärtstrends. Der Trendstärkeindikator MACD hat das Vorzeichen gewechselt, was auf weiteres Abwärtspotenzial hindeutet. Mögliche Unterstützungsbereiche liegen zwischen 350 und 400 Euro. Eine mögliche Bodenbildung könnte dort stattfinden. Anleger sollten sich auf erhebliche Verluste einstellen und Rebounds zum Ausstieg nutzen. Die US-Investmentbank Goldman Sachs hat das Kursziel für Rheinmetall auf 635 Euro angehoben und die Einstufung auf "Buy" belassen. Trotz des durchwachsenen Jahresstarts des Unternehmens sehen sie weiteres Aufwärtspotenzial. Die Aktie hat jedoch erhebliches Rückschlagpotenzial und könnte bis auf 300 Euro fallen. Eine Trendumkehr könnte länger dauern und eine Stabilisierung des Kursgeschehens ist ratsam, bevor ein erneutes Engagement erfolgt. Insgesamt ist eine Vorentscheidung gefallen, die auf eine kräftige Korrektur hindeutet. Anleger sollten daher vorsichtig agieren und sich auf mögliche weitere Verluste einstellen.

Die Rheinmetall Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -5,71 % und einem Kurs von 479EUR auf Tradegate (14. Juni 2024, 22:26 Uhr) gehandelt.