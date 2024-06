Der Reddit-Nutzer Keith Gill, auch bekannt als "DeepF--ing Value", hat am Donnerstag einen neuen Screenshot seines E-Trade-Portfolios im Reddit-Forum Superstonk veröffentlicht. Laut dem Screenshot hält Gill nun 9,001 Millionen GameStop-Aktien, im Vergleich zu fünf Millionen zu Beginn der Woche. Sein Portfolio zeigte keine der 120.000 GameStop-Call-Optionen mehr, die nächste Woche mit einem Ausübungspreis von 20 US-Dollar auslaufen sollten. Stattdessen hatte er eine Position von mehr als neun Millionen Stammaktien und eine Cash-Position von 6,3 Millionen US-Dollar, die zuvor bei fast 30 Millionen US-Dollar lag. Dies deutet darauf hin, dass Gill einen Teil seines Bargelds verwendet haben könnte, um seinen Anteil an Stammaktien aufzustocken.

Gills Position ist nun mehr als 262 Millionen US-Dollar wert und er ist der viertgrößte Anteilseigner von GameStop mit einem Anteil von 2,1 Prozent. Es wird spekuliert, dass Gill möglicherweise in das Board of Directors von GameStop einziehen könnte. Ein Nutzer namens Super Robot hat eine Theorie aufgestellt, dass Gill in das Board of Directors von GameStop einziehen könnte, basierend auf einem Meme-Tweet und einem "Easter Egg" auf der GameStop-Website.