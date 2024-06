Die Ölpreise sind am Donnerstag gefallen, wobei sich die leichten Kursverluste aus dem frühen Handel bis zum Mittag etwas ausweiteten. Ein Barrel der Nordseesorte Brent zur Lieferung im August kostete zuletzt 81,87 US-Dollar, was einem Rückgang von 73 Cent im Vergleich zum Vortag entspricht. Der Preis für ein Fass der US-Sorte West Texas Intermediate (WTI) zur Lieferung im Juli fiel um 77 Cent auf 77,73 Dollar. Die fallenden Ölpreise wurden unter anderem mit einem unerwarteten Anstieg der Rohölbestände in den USA erklärt, was in der Regel zu sinkenden Ölpreisen führt. Die Zinsentscheidung der US-Notenbank Fed, die weniger Zinssenkungen signalisierte, belastete ebenfalls die Ölpreise, da ein stärkerer Dollar die Nachfrage bremst.

Am Freitag gaben die Ölpreise etwas nach, obwohl sich auf Wochensicht Kursgewinne abzeichneten. Ein Barrel der Nordseesorte Brent zur Lieferung im August kostete zuletzt 82,56 US-Dollar, was einem Rückgang von 19 Cent im Vergleich zum Vortag entspricht. Der Preis für ein Fass der US-Sorte West Texas Intermediate (WTI) zur Lieferung im Juli fiel um 24 Cent auf 78,38 Dollar. Der starke Dollar belastete die Ölpreise, da Öl in Dollar gehandelt wird und ein steigender Dollar die Nachfrage dämpft. Die Kursgewinne auf Wochensicht wurden als Gegenbewegung nach vorherigen Verlusten interpretiert, wobei die Ankündigung des Ölverbunds Opec+ das Ölangebot wieder etwas auszuweiten zunächst für Belastung sorgte.

Die demokratischen Ostseeanrainerstaaten planen gemeinsame Maßnahmen gegen umstrittene russische Öl-Exporte auf kaum seetauglichen Schiffen. Die Außenministerin Annalena Baerbock betonte die Bedeutung der Zusammenarbeit angesichts der geopolitischen Herausforderungen. Die Schattenflotte Russlands wurde als Bedrohung für die Sicherheit Europas und die Umwelt in der Ostsee bezeichnet. Die Minister zeigten sich besorgt über hybride Operationen Russlands und forderten eine Einstellung feindseliger Aktivitäten.

Insgesamt bleiben die Ölpreise volatil, beeinflusst von Angebot und Nachfrage sowie geopolitischen Entwicklungen in der Region. Die Zusammenarbeit der Ostseeanrainerstaaten und die Rolle der Nato als Sicherheitsschirm über der Ostsee sind wichtige Faktoren für die Stabilität in der Region.

