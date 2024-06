Die Aktionäre von Tesla haben erneut einem Riesen-Aktienpaket im Wert von mehreren Dutzend Milliarden Dollar für Firmenchef Elon Musk zugestimmt, nachdem ein US-Gericht den ursprünglich 2018 genehmigten Vergütungsplan im Januar gekippt hatte. Das neue Votum verbessert Musks Chancen auf das Aktienpaket, das ihm das Recht einräumt, gut 300 Millionen Tesla-Aktien zu einem festgelegten Preis zu erwerben, wenn das Unternehmen bestimmte Ziele erreicht. Die Aktionäre stimmten auch für die Verlegung des Firmensitzes von Tesla von Delaware nach Texas.

Die EU-Kommission droht mit zusätzlichen Einfuhrzöllen auf in China hergestellte Elektroautos, was Tesla dazu veranlasst, Preiserhöhungen für das Model 3 in Deutschland in Aussicht zu stellen. Die Einfuhrzölle könnten sich auf alle in China produzierten Elektrofahrzeuge auswirken, die in der EU verkauft werden. Tesla baut derzeit das Model Y in Grünheide bei Berlin und liefert das Model 3 aus der Fabrik in Shanghai.