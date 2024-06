Anleihemärkte reagieren auf politische Unsicherheit in Frankreich Die Verunsicherung in Frankreich hat die Kurse deutscher Bundesanleihen am Donnerstag spürbar nach oben getrieben. Der Euro-Bund-Future stieg um 0,78 Prozent auf 131,87 Punkte, während die Rendite zehnjähriger Bundesanleihen bei 2,46 Prozent lag. …