Im Rahmen der Bemühungen um die Sanierung der angeschlagenenMeyer Werft in Papenburg drängt Niedersachsens Wirtschaftsminister Olaf Lies(SPD) auf strukturelle Veränderungen in dem Unternehmen. Es sei klar, dass "derSitz in Deutschland sein muss", sagte Lies im Gespräch mit der "NeuenOsnabrücker Zeitung" (NOZ). "Das erwarten wir." Seit einigen Jahren ist der Sitzdes Unternehmens in Luxemburg.Daneben mahnte Lies mehr betriebliche Mitbestimmung sowie einen Aufsichtsrat indem Familienunternehmen an. Es gebe nur ein "enges Zeitfenster" für dieSanierung der Meyer Werft, sagte Lies weiter. Lies betonte zugleich, dass dieMeyer Werft sich in den vergangenen Jahrzehnten trotz Wettbewerbsnachteilengegenüber der internationalen Konkurrenz am Markt habe behaupten können.Eine staatliche Beteiligung an der kriselnden Meyer Werft hält der SPD-PolitikerLies für denkbar. "Ich kann erstmal gar nichts ausschließen", sagte er imGespräch mit der NOZ. Wichtig sei, Reedereien ein Signal zu geben, dass dieseweiterhin Schiffsbestellungen bei der Meyer Werft abgeben könnten.