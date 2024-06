Le Mans (ots) - Korrigierte Fassung der Meldung vom 13.06.2024 - 14:55



- Neues Performance-Paket soll dem straßenzugelassenen Supersportler eine

Rekord-Rundenzeit von unter sieben Minuten auf der Nürburgring-Nordschleife

ermöglichen

- Das im Rahmen der 24 Stunden von Le Mans präsentierte Paket umfasst

Magnesiumräder, aktive Aerodynamik und eine überarbeitete Frontpartie mit

Luftleitelementen

- Recaro-Sportsitze, 3D-gedruckte Schaltwippen aus Titan und das abgeflachte

Sportlenkrad mit zusätzlichen Bedienknöpfen prägen das fahrerorientierte

Interieur

- Digitales Kombiinstrument mit exklusiven GTD-Grafiken auf rekonfigurierbarem

Zentraldisplay und SYNC 4-Monitor tragen zum Performance-orientierten

Fahrerlebnis bei

- Interessenten können sich ab dem 13. Juli 2024 online um einen Mustang GTD

bewerben - Preise für den deutschen Markt starten bei 359.900 Euro



Ford Mustang GTD hat im Rahmen der 24 Stunden von Le Mans in der speziellen

Carbon Series seine Europapremiere gefeiert. Als straßenzugelassenes Pendant zum

GT3-Rennwagen aus demselben Stall bringt der Supersportwagen extreme

Fahrleistungen, außergewöhnliche Funktionalitäten und besondere

Konstruktionsmerkmale aus dem Motorsport auf den Punkt.





Seite 2 ► Seite 1 von 6

Diskutieren Sie über die enthaltenen Werte Aluminium Rohstoff Beiträge: 188 Beiträge:

Schon die aufregende Lackierung des auf dem Circuit des 24 Heures vorgestelltenMustang GTD in Chroma Flame verdeutlicht unmissverständlich die Ambitionendieses Hochleistungsfahrzeugs. Sein Interieur ist konsequent auf den Fahrerausgerichtet, die vielen sichtbaren Carbon-Elemente unterstreichen die aus demRennsport abgeleitete Materialauswahl. Mit seinem Performance-Paket setzt der inFrankreich gezeigte Mustang GTD bei seinem Europa-Debüt ein zusätzliches Zeichenfür die ehrgeizigen Ziele, die Ford mit dem Sportwagen verfolgt: eine Rundenzeitvon unter sieben Minuten auf der weltberühmten Nürburgring-Nordschleife.Hierfür haben die Ingenieure die Frontpartie um spezielle Luftleitelementeergänzt. Auch die Flaps am Unterboden und das "Drag Reduction System" desverstellbaren Heckflügels optimieren die aerodynamische Effizienz nachhaltig -wie bei aktuellen Formel-1-Fahrzeugen reduziert diese aktive Aerodynamik denLuftwiderstand auf den Geraden, während in Kurven wiederum massiv Abtrieb zurVerfügung steht. Das zum Performance-Paket gehörende Leichtbau-Paket verzichtetauf die meisten Dämmmaterialien. Auch die zwanzig Zoll großen Magnesiumräder undeine nochmals modifizierte Frontpartie kennzeichnen diese Modellversion. MustangGTD-Kunden können das Performance-Paket über die Carbon Series hinaus für alle