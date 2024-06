Umweltamt CO2-Sparprojekte von Anfang an betrugsanfällig In der Affäre um möglicherweise gefälschte Klimaschutz-Zertifikate hat der Präsident des Umweltbundesamtes, Dirk Messner, die gesamte Systematik dahinter bemängelt. "Mir hat das System von Anfang an nicht gefallen, weil ich es für betrugsanfällig …