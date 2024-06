Linkes SPD-Forum will Mitgliederbegehren zu Haushalt 2025 In den schwierigen Haushaltsverhandlungen der Ampel-Koalition macht die SPD-Linke Druck, um Kürzungen in Kernbereichen zu verhindern. Die linke SPD-Gruppe Forum Demokratische Linke (DL21) beschloss dazu die Einleitung eines Mitgliederbegehrens für …