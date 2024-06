Wißlers Woche Euphorie in den USA, Katerstimmung in Europa: So wird die neue Börsenwoche! Inflation, Arbeitsmarkt, Zinsentscheid: Nach einer Woche voller Konjunkturdaten dürften die Märkte in der neuen Woche erst einmak auf Richtungssuche bleiben, schreibt unser Marktexperte Lars Wißler.