TOKIO, 17. Juni 2024 -- Casio Computer Co., Ltd. gab heute die Einführung der GBD-300 bekannt, einer neuen Ergänzung der sportlichen G-SQUAD Linie in der G-SHOCK Familie stoßfester Uhren. Diese neuen Uhren verfügen über ein schlankes, kompaktes Profil, das einen noch angenehmeren Tragekomfort bietet, sowie über praktische Funktionen für die Überwachung von Läufen und anderen Trainingseinheiten.

Der neue GBD-300 zeichnet sich durch eine schlichte achteckige Form in einem schlanken, kompakten Design aus, das einen noch besseren Sitz am Handgelenk bietet. Diese stoßfeste Uhr ist mit praktischen, sportlichen Funktionen ausgestattet, die unter anderem die Distanz und die Schrittzahl messen. Das schlanke Profil wird durch eine stoßfeste Struktur erreicht, bei der das mittlere Gehäuse zwischen zwei separaten Lünetten liegt. Die hintere Stoßfängerlünette mit ihrer schalenförmigen Wölbung, die das Gehäuse umschließt, erhöht nicht nur die Stoßfestigkeit, sondern trägt auch dazu bei, den Kontakt mit dem Handrücken zu verringern. Der flexible Überzug an der Unterseite, wo das weiche Urethanband auf die Lünette trifft, folgt den Bewegungen des Handgelenks beim Tragen und sorgt so für einen noch besseren Tragekomfort. Die Teile des Bandes, die mit der Haut in Berührung kommen, weisen eine gepunktete Textur auf. Dadurch wird verhindert, dass das Band verrutscht und durch Schweiß auf der Haut klebt, was den ultimativen Komfort bietet.

Die GBD-300 bietet eine hochpräzise Entfernungsmessung anhand der mit einem Beschleunigungsmesser gezählten Schritte und eines proprietären Algorithmus. Die spezielle G-SHOCK MOVE App bietet eine großartige Unterstützung für das tägliche Training und ermöglicht es dem Nutzer, Lebensprotokolle mit Daten zu Schrittzahl und Kalorienverbrauch sowie Aktivitätsprotokolle zu überprüfen.

