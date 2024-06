Auf der Veranstaltung wurden auch die fünf noch lebenden ehemaligen Gouverneure von Oklahoma – George Nigh, David Walters, Frank Keating, Brad Henry und Mary Fallin – zu Ehrenvorsitzenden ernannt.

Die Zeremonie schloss mit der Enthüllung des Oklahoma Route 66 Centennial Logos, das von Lauren Cooper, einer Absolventin der Universität von Oklahoma im Mai 2024, entworfen wurde. Coopers Entwurf, der in Zusammenarbeit mit dem Gaylord College of Journalism and Mass Communication der OU entstanden ist, vereint die ikonischen Schilderelemente der Route 66 mit innovativen Kontrasten und Typografien, die den Geist der historischen Straße in Oklahoma widerspiegeln.

Dieser Auftakt ist der Startschuss für eine Reihe von landesweiten Feierlichkeiten, zu denen Autorallyes, Musikfestivals und geführte Touren gehören, die den Tourismus ankurbeln, den lokalen Unternehmen zugute kommen und die lokale Wirtschaft beleben sollen. Die Kommission lädt alle ein, an diesen Veranstaltungen teilzunehmen und sich an den Aktionen zum hundertjährigen Bestehen zu beteiligen, die internationale Aufmerksamkeit erregen werden.

„Schließen Sie sich uns an, um das Erbe der Route 66 zu feiern und für eine lebendige Zukunft zu sorgen. Die Reise beginnt in Oklahoma", ermutigte Pinnell.

Weitere Informationen zu den bevorstehenden Feierlichkeiten zum hundertjährigen Bestehen der Oklahoma Route 66 finden Sie unter www.route66-centennial.com und folgen Sie den sozialen Medien.

Informationen über die Oklahoma Route 66 Centennial Commission

Die 2019 gegründete und von der Oklahoma Historical Society unterstützte Kommission plant Veranstaltungen, die die historische und kulturelle Bedeutung des Highways hervorheben. Die Route 66 in Oklahoma, die sowohl als State als auch als National Scenic Byway anerkannt ist, weist zahlreiche Objekte auf, die im National Register of Historic Places eingetragen sind, was ihr tiefes Erbe unterstreicht.

