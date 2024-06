BERLIN (dpa-AFX) - Wenn Künstliche Intelligenz (KI) die Hauptarbeit beim Produzieren von journalistischen Nachrichten übernimmt, stößt das einer Studie zufolge bei vielen in der Gesellschaft auf Skepsis. 50 Prozent der Befragten gaben an, sich "unwohl" bei der Nutzung von Nachrichten zu fühlen, die hauptsächlich durch Künstliche Intelligenz (KI) mit etwas menschlicher Aufsicht erstellt wurden. 29 Prozent sind unentschieden und 14 Prozent gaben an, sich damit "wohl" zu fühlen. Ältere waren bei dem Thema skeptischer als Jüngere. Größer war die Akzeptanz, wenn Nachrichten mithilfe von KI, hauptsächlich aber von Journalistinnen und Journalisten produziert werden.

Das geht aus dem "Reuters Institute Digital News Report" hervor, der am Montag erschien und der seit 2012 Trends in der Nachrichtennutzung in vielen Ländern aufzeigt. Der Report gilt als repräsentativ für die deutsche Bevölkerung ab 18 Jahren mit einem Internetzugang. Das Leibniz-Institut für Medienforschung / Hans-Bredow-Institut ist seit 2013 als Kooperationspartner für die deutsche Teilstudie verantwortlich. Insgesamt machten in den 47 Ländern, die in dem Report berücksichtigt wurden, fast 100 000 Befragte mit. Die Befragung erfolgte im Januar.